OL - PSG (2-3) : "Il ne faut pas tout jeter à la poubelle", insiste Mata

Même si forcément, il était déçu après la défaite contre le PSG (2-3), Clinton Mata estime qu'il y a des enseignements positifs à tirer de cette rencontre.

Au regard de la prestation de l’OL lors du second acte, il y avait la possibilité de faire mieux contre cette équipe parisienne...

Vous avez la réponse. Malheureusement, on laisse filer trois points. Il y avait moyen de faire quelque chose. Je pense qu'on s'est réveillés un peu tard dans ce match. On a laissé le PSG un peu jouer en première période. Il faut savoir admettre qu'ils ont eu beaucoup la possession du ballon. Après, c'est une équipe avec beaucoup de qualité. Ça s'est vu. Ils nous ont fait beaucoup courir en première période même s'ils n'étaient pas si dangereux que ça. Lors de la deuxième période, cela a été beaucoup mieux. On a essayé de jouer beaucoup plus haut, d'être plus efficaces offensivement. Cela a payé. Mais pas assez.

C'est un motif d'espoir pour les prochaines échéances ?

C'est clair qu'il faut continuer. Il ne faut pas tout remettre en cause, tout jeter à la poubelle. Il y a pas mal de choses à retenir, mais aussi des choses à effacer et à travailler. C'est ce que l'on va faire dès la semaine prochaine.

"C'est le risque du métier"

À titre personnel, vous avez payé de votre personne en début de rencontre...

C'est le risque du métier. Je n'avais même pas vu le poteau. À ce moment-là, je veux juste sauver le but. Malheureusement, c'est mon tibia qui a ramassé (sourire). Je suis encore en vie, c'est le principal. J'ai une grosse cicatrice. Je n'ai rien de grave, tout va bien.

L'OL peut-il être davantage ambitieux dans le jeu ?

Vous pensez que nous ne sommes pas ambitieux ? Dites-moi, quelle équipe en France a réussi à dominer Paris ? Il y a de la qualité en face, ils sont en forme en ce moment. C'est normal d'avoir du mal face au PSG.

Un mot sur les entrants ?

Ils ont apporté un plus. Que ce soit Alex (Lacazette), Thiago (Almada) ou Georges (Mikautadze). Ils ont directement apporté un plus et ça s'est vu directement. Cela nous a fait du bien.