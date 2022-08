LIgue 1 : à Reims, l’OL vise un troisième succès de suite

Auteur de deux victoires en deux matchs, l’OL se déplace à Reims dimanche (17h05). En Champagne, le club vise un troisième succès, ce qui serait une première depuis 41 ans.

La production laisse encore à désirer mais après deux matchs disputés, l’OL peut avoir le sentiment du travail déjà bien fait. Quand certains défauts de la saison dernière ont encore et toujours été présents contre Ajaccio et Troyes, les joueurs de Peter Bosz ont au moins assuré l’essentiel. Dans un début de saison abordable sur le papier, le club affiche six points sur six possibles en attendant le programmation du match reporté contre Lorient. Si tout n’est pas parfait sur le terrain, mathématiquement le contrat est rempli avec 100% de victoire et une 4e place.

La dernière série de trois victoires inaugurales en 1981-1982

Cette belle dynamique, commencée à la fin de la saison dernière avec deux autres victoires, doit être confirmé à Reims, dimanche (17h05). La pelouse champenoise est loin de réussir à l’OL ces dernières années (aucune victoire sur les cinq derniers matchs) mais dans l’objectif que se sont fixés Bosz, les joueurs et la direction, une victoire est attendue. Avec neuf points sur neuf, l’OL signerait un début d’exercice parfait. Cette situation comptable, le club est loin de la connaitre puisqu’il faut remonter à la saison 1981-1982 pour trouver trace d’un départ de saison canon avec trois victoires. Toute série, bonne comme mauvaise, est faite pour être rompue.