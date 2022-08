OL : Maxence Caqueret dévoile ses sources d’inspiration

A 22 ans, Maxence Caqueret est amené à être un leader à l’OL. Avec le retour de Lacazette et Tolisso, le club veut miser sur l’ADN lyonnais. Un projet qui se rapproche de celui du Barça qui a tant fait rêver le milieu.

En prolongeant avec l’OL en avril dernier puis en juillet et en résistant aux sirènes étrangères comme l’AC Milan, Maxence Caqueret a lancé le processus de l’ADN OL remis au centre du projet sportif lyonnais. Avec cette prolongation, beaucoup voyaient dans le milieu de terrain le futur capitaine pour la saison à venir. Finalement, Caqueret devra patienter puisque ce rôle a été confié à Alexandre Lacazette, de retour à la maison. A 22 ans, l’international espoir reste sur deux blessures en fin de saison dernière et durant la préparation qui ont marqué ses premiers coups durs dans sa carrière professionnelle.

S’il a fait son retour pour une vingtaine de minutes contre Troyes, Maxence Caqueret est amené à jouer un rôle majeur dans la saison lyonnaise. Si Lacazette et Tolisso sont venus enlever un peu de pression à la jeunesse lyonnaise incarnée par Caqueret, Gusto ou Lukeba, voir un OL à grande majorité issue du bassin rhodanien a de quoi rendre fier. En misant encore plus sur la formation maison, l’OL veut retrouver les sommets avec le fruit d’un travail de longue haleine. Un projet qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Barça, source d’inspiration de Caqueret durant sa jeunesse.

"J’ai été bercé par le Barça de Guardiola. C’est l’équipe qui m’a le plus fait rêver étant petit. C’était vraiment incroyable surtout à mon poste. Quand on voyait Iniesta, Xavi, Busquets… C’était des joueurs fantastiques. Je regardais particulièrement Iniesta et Xavi, j’ai essayé de m’en inspirer, avoue-t-il dans une interview à 90 Football. Ce sont des modèles pour moi. Quand je regardais des vidéos, ce n’était pas juste pour les buts ou les passes décisives, j’essayais vraiment de regarder les déplacements. C’était ce qui se faisait de mieux au monde à cette époque donc je ne pouvais qu’en prendre de la graine."

Après cinq saisons au haut niveau, Maxence Caqueret sait qu’il est encore loin d’avoir atteint son maximum notamment dans le domaine offensif. Mais avec un travail de minutie hors des terrains, il tend à se rapprocher de ses idoles.