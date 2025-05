Mercato : Dumornay se sent "à la maison" à l’OL

Melchie Dumornay lors de Paris FC – OL (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Bouclant bientôt sa deuxième saison pleine avec l’OL, Melchie Dumornay a choisi de s’inscrire sur la durée avec le club lyonnais. Ayant prolongé jusqu’en 2029, l’Haïtienne se sent chez elle à Lyon.

Elle préfère parler sur le terrain que devant les micros. Elle le fait plutôt bien d’ailleurs puisque cette saison 2024-2025 est clairement celle de la confirmation pour Melchie Dumornay. Après une saison d’apprentissage l’an passé, à gérer le quotidien d’un grand club comme celui de l’OL, l’Haïtienne a franchi un cap supplémentaire cette année. Deuxième meilleure buteuse du championnat, elle a été nommée parmi les trois prétendantes au titre de meilleure joueuse du championnat que ce soit avec la LFFP ou l’UNFP. Une saison réussie à titre personnel qui s’est soldée par une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029.

"Hâte d'aller conquérir les trophées manquants la saison prochaine"

Une marque de confiance de la part de l’OL qui verrouille une deuxième joueuse importante pour l’avenir après Selma Bacha. Deux ans après son arrivée, Melchie Dumornay est comme un poisson dans l’eau. Elle rêve en plus grand pour les années à venir. "Je me sens bien ici, c'est chez moi à Lyon, donc je suis très fier de prolonger ici. Comme je l'ai dit, je porte beaucoup d'amour pour ce club. J'espère accomplir de grandes choses ici en renouvelant mon contrat avec l'équipe qu'on a. J'ai vraiment hâte qu'on aille ensemble conquérir les trophées qu'on n'a pas pu conquérir cette année."

Elle espère en tout cas finir la saison du mieux possible après les échecs en Coupe de France et Ligue des champions. Cela passera par un titre de Première Ligue et une première victoire contre Dijon dimanche pour commencer.