OL Académie : le programme du week-end

La réserve de l’OL vise la deuxième place en N3, les U17 doivent croire à leur qualification en play-off, la D2 Futsal joue sa survie sur son dernier match. Week-end du 10-11 mai sous haute tension pour l’académie lyonnaise.

Amaury Barlet et les U17 de l'OL ne doivent pas craquer sur le finish. Alors qu’ils sont parvenus à conserver leur deuxième place pendant de nombreuses semaines, l’ASPTT Marseille tentera de déloger les jeunes Rhodaniens de cette position directement qualificative en phase finale du championnat national. Le coup d'envoi de cette dernière rencontre de phase régulière sera donné ce dimanche 11 mai à 15 heures. Les coéquipiers d’Adam Alioui auront leur destin entre les mains. En cas de victoire, ils n’auront pas à se préoccuper du résultat de La Duchère (3ᵉ) ou Cavigal (4ᵉ). Respectivement à un et deux points des Lyonnais, ce sont les deux adversaires qui peuvent encore leur chiper la deuxième place ce week-end. Restera ensuite à voir s'ils finiront parmi les deux meilleurs deuxièmes de l'ensemble des poules.

Lyon La Duchère pourrait aussi embêter le groupe Pro 2

Une deuxième place également convoitée par la réserve de l’OL en N3. En effet, après s’être inclinés en finale de PLIC à Nottingham Forest mercredi (0-0, 5 TAB à 4), les hommes de Gueïda Fofana doivent de nouveau se focaliser sur leur objectif podium en championnat. En cas de victoire face à La Duchère (2ᵉ) ce samedi (10/05, 18 heures), les coéquipiers de Mathys De Carvalho passeraient en position de dauphins de Limonest et sécuriseraient une place sur le podium avant la dernière journée de National 3, la semaine prochaine.

L’OL Fustal joue son maintien sur son dernier match

Mais l’OL ne joue pas le haut du tableau dans toutes les catégories. Et la D2 Futsal le sait bien depuis le début de sa saison. Les hommes de David Touré, actuellement 7ᵉ du groupe B, pointent à une longueur de la zone rouge avant la dernière journée de championnat. Derrière eux, Strasbourg et Furiani voudront aussi sauver leur peau sur le gong. Mais pour l’heure, ce sont bien les Rhodaniens qui sont maîtres de leur avenir. Une victoire à Plaisance-Pibrac ce samedi (10/05, 16 heures) et le maintien sera validé. Dans le cas contraire, il faudra scruter la performance de leurs concurrents alsaciens et corses.

Les U19 et la réserve féminine joueront également

Moins d’enjeu du côté des hommes de Samy Saci. Privé de Wassim El Abrougui, parti à la CAN U20, l’entraîneur des U19 de l’OL, qui pourrait bien être débarqué à l’issue de la saison, aura un dernier rendez-vous à négocier à Clermont ce dimanche (11/05, 15 heures). Les jeunes Lyonnais auront pour objectif de conserver leur 7e place, menacée par le Paris FC et le Stade de Reims. De la même manière, il n’y aura pas vraiment d’enjeu comptable pour la réserve féminine de l’OL. Avant d’espérer revenir sur le podium, les Lyonnaises (4ᵉ) devront sortir de leur grosse crise de confiance en retrouvant le goût de la victoire. Une mission qui s’annonce complexe au moment de recevoir les leaders, Grenoble, ce samedi (10/05, 15 heures).

Le programme de l’académie ce week-end :

Réserve : OL – Lyon La Duchère, samedi 10 mai (18 heures), Stade Gérard Houllier 1 (GOLTC)

U19 : Clermont – OL, dimanche 11 mai (15 heures), Stade Gabriel Montpied (annexe 2)

U17 : ASPTT Marseille – OL, dimanche 11 mai (15 heures), Stade Alex Caujolle

Réserve féminine : OL – Grenoble Foot 38, samedi 10 mai (15 heures), OL Academy Meyzieu

D2 Futsal : Plaisance-Pibrac – OL, samedi 10 mai (16 heures), Gymnase Jules Verne