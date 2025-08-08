Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Mangala récupère le numéro 5

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • De retour de prêt, mais absent pour encore quelque temps, Orel Mangala évoluera avec un nouveau numéro à son retour. Le Belge sera le numéro 5 de l'OL en 2025-2026.

    Il est encore loin d'être sur le chemin du retour, mais il est bien présent à Décines. Victime d'une rupture du ligament croisé en février dernier avec Everton, Orel Mangala a retrouvé l'OL à l'issue de son prêt. C'est donc entre Rhône et Saône qu'il poursuit sa rééducation, lui qui a repris la course au moment du retour à l'entraînement le 7 juillet dernier. Toujours en marge du groupe lyonnais, le Belge prend son mal en patience, alors qu'une reprise de la compétition n'est espérée que pour la fin de l'année civile. Pas de quoi garnir les options dans l'entrejeu de Paulo Fonseca pour ce début de championnat qui commence samedi 16 août du côté de Lens.

    Un numéro déjà porté à Nottingham Forest

    En attendant de faire son retour dans le groupe de l'OL, Orel Mangala sait déjà qu'il portera un nouveau numéro s'il vient à rejouer sous le maillot lyonnais. Portant le numéro 25 à son arrivée en janvier 2024 jusqu'à son départ en prêt six mois plus tard, le Diable Rouge a finalement opté pour le 5 à compter de cette saison 2025-2026, comme il l'a confirmé à l'occasion du Media Day de la LFP organisé à Décines jeudi. Ce numéro était déjà le sien lors de son passage à Nottingham Forest.

    10 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - ven 8 Août 25 à 13 h 30

      Les mauvaises langues se demanderaient bien pourquoi ? ...Alors pourquoi ?

    2. RBV
      RBV - ven 8 Août 25 à 13 h 36

      Vraiment curieux de savoir si il réussira à revenir à un bon niveau…
      clairement surpayé mais pas un mauvais joueur, international belge, plutôt à son aise dans un double pivot. Il pourrait nous être utile…

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 8 Août 25 à 13 h 39

      Pour moi ce sera une Reine 😁😇

    4. Toitoi
      Toitoi - ven 8 Août 25 à 13 h 42

      Il va donc rester.

      1. OLVictory
        OLVictory - ven 8 Août 25 à 14 h 00

        Pas d'autre possibilité.
        Et pour le faire partir la saison suivante, il faudrait qu'il joue, ce n'est pas gagné !

    5. Groot
      Groot - ven 8 Août 25 à 13 h 57

      C'était pas le premier transfert de notre Jean national Mangala ?
      Dommage qu'il ait été blessé, on a jamais vraiment su ce qu'il vallait.

    6. Monark supports Queen Michele
      Monark supports Queen Michele - ven 8 Août 25 à 13 h 59

      Ah le boulet ! Ce mec était déjà une Charette avant ses blessures à répétition. Mais alors là ?? Qu’est ce qu’on va faire avec ce joueur ? Si on décide de le vendre, ce qui serait le choix de raison, on va en tirer péniblement 10M€. Soit 25M€ dans la vue .🙄🙄🙄

    7. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - ven 8 Août 25 à 13 h 59

      Personne n'en voudra pour ce mercato et ce encore tant qu'il n'aura pas repris la compétition et montré qu'il peut redevenir le sheriff qu'il fut à Nottingham.
      Perso, je n'ai rien contre lui, j'ai juste l'impression que l'on prend toujours le même profil de joueur au milieu (ni vraiment 6, ni vraiment 8, ça vaut pour Morton, Tessmann, etc).
      Dans la rotation, le fait de tout de même pouvoir compter sur Tolisso, Mangala, Morton, Tessmann, Diawara, De Carvahlo pour deux postes à pourvoir, c'est plutôt pas mal et on ne crachera pas dessus.
      Les cartes seront peut-être rabattues lors du prochain mercato pour cette base qui est celle qui aura le plus bougé entre 2024-2025 et 2025-2026...
      Je ne compte pas Khalis, je le vois plus en pointe haute en concurrence avec Sulc.

    8. Avatar
      bretonico - ven 8 Août 25 à 14 h 22

      Le numéro 5, pour il va jouer 5 minutes cette saison ? lol
      C'est évident qu'il ne sera pas transférable cet été donc j'espère qu'il retrouvera son niveau, international Belge tout de même..

    9. Avatar
      ciresglover - ven 8 Août 25 à 14 h 41

      Pas avant la fin d’année alors à quoi s’attendre pour Nuamah blessé 3 mois plus tard. Il faut un ailier droit ou installer AMN sur le poste les jeunes ont bien donné mais ne suffisent pas. Au milieu pour le moment on en a largement assez.

