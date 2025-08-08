OL : Mangala récupère le numéro 5

De retour de prêt, mais absent pour encore quelque temps, Orel Mangala évoluera avec un nouveau numéro à son retour. Le Belge sera le numéro 5 de l'OL en 2025-2026.

Il est encore loin d'être sur le chemin du retour, mais il est bien présent à Décines. Victime d'une rupture du ligament croisé en février dernier avec Everton, Orel Mangala a retrouvé l'OL à l'issue de son prêt. C'est donc entre Rhône et Saône qu'il poursuit sa rééducation, lui qui a repris la course au moment du retour à l'entraînement le 7 juillet dernier. Toujours en marge du groupe lyonnais, le Belge prend son mal en patience, alors qu'une reprise de la compétition n'est espérée que pour la fin de l'année civile. Pas de quoi garnir les options dans l'entrejeu de Paulo Fonseca pour ce début de championnat qui commence samedi 16 août du côté de Lens.

Un numéro déjà porté à Nottingham Forest

En attendant de faire son retour dans le groupe de l'OL, Orel Mangala sait déjà qu'il portera un nouveau numéro s'il vient à rejouer sous le maillot lyonnais. Portant le numéro 25 à son arrivée en janvier 2024 jusqu'à son départ en prêt six mois plus tard, le Diable Rouge a finalement opté pour le 5 à compter de cette saison 2025-2026, comme il l'a confirmé à l'occasion du Media Day de la LFP organisé à Décines jeudi. Ce numéro était déjà le sien lors de son passage à Nottingham Forest.