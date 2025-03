OL - Lille : Genesio maintient le suspense pour Zhegrova

Vainqueur du derby du nord dimanche, Lille a encore dû faire sans Edon Zhegrova. Le joueur kosovar est sur le flanc depuis trois mois et sa participation reste incertaine contre l’OL, samedi.

Vendredi, l’OL a grillé un joker dans sa course à la Ligue des champions. Face à Strasbourg, les Lyonnais ont craqué au pire des moments (4-2) et n’ont plus le droit à l’erreur. Cela tombe bien puisqu’ils ont l’occasion de se racheter dès ce samedi (21h05) avec la venue d’un autre concurrent direct pour la Ligue des champions et la course à l’Europe dans son ensemble : le Lille de Bruno Genesio. Le retour de l’ancien coach lyonnais à Décines est toujours spécial et il va débarquer avec un maximum de confiance. En effet, les Dogues viennent de s’imposer 1-0 dans le derby du nord contre Lens et sont remontés à la 5e place du classement, deux longueurs devant l’OL.

"Un jour, ça va, le lendemain, il a une gêne"

Le rendez-vous de samedi au Parc OL sera tout aussi crucial pour les Lyonnais que pour les Lillois. Ces derniers espèrent pouvoir compter sur un renfort de poids afin de pousser la menace offensive à son maximum. Blessé depuis trois mois, Edon Zhegrova était attendu pour le derby de dimanche. Finalement, "son état n’est pas suffisamment satisfaisant pour l’intégrer", a justifié Bruno Genesio en conférence de presse. L’entraîneur du LOSC a laissé planer le doute sur une présence à Décines de son joueur offensif kosovar. "Il continue sa réathlétisation et sa réintégration progressive. J’espère qu’on pourra le récupérer pour Lyon, mais il faudra surveiller au jour le jour. Parfois, ça va beaucoup mieux, puis le lendemain, il a une petite gêne. Il faut aussi être à l’écoute de ses sensations."

Du côté de l’OL, on se passerait bien d’un tel retour, même sur le banc et pour seulement quelques minutes.