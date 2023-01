Ligue 1 : l’OL veut garder sa réputation de bête noire de Strasbourg

Moussa Dembélé et Djiku lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Mal en point en championnat, l’OL veut profiter de la venue de Strasbourg samedi (21h) pour renouer avec la victoire. Face à l’avant-dernier, les Lyonnais veulent gagner pour la 1re fois en Ligue 1 en 2023 et poursuivre leur rôle de bête noire du club alsacien.

Une bête malade contre une bête blessée. Samedi, le Parc OL accueillera deux clubs mal en point que ce soit dans les têtes ou au niveau comptable. Avec désormais neuf points de retard sur les places européennes, l’OL dit petit à petit adieux à ses espoirs d’Europe via la Ligue 1. De son côté, Strasbourg n’est pas mieux voire même pire. Après une saison dernière exceptionnelle avec une 6e place, le club alsacien coule dans cette campagne 2022-2023 avec une 19e place et seulement un succès. Ce bilan a d’ailleurs coûté sa place à Julien Stéphan démis de ses fonctions en début de semaine.

L’occasion est donc belle pour l’OL de renouer avec les trois points, ce qui sera une première en cette année 2023 après le revers (0-1) contre Clermont et le nul (0-0) à Nantes, mercredi. Par les temps qui courent, rien n’est acquis entre Rhône et Saône mais le club lyonnais reste la bête noire de Strasbourg comme avancé par Opta. Avec 46 défaites, le club alsacien voit en l’OL un club qui lui ne lui réussit pas, étant celui contre qui il a le plus perdu dans l’élite (à égalité avec Monaco).