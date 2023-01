OL - Académie : le programme du week-end

Sarr, Lagha et El Arouch fêtant le titre en Gambardella (crédit : @OL)

L’heure de la reprise du championnat a sonné pour les équipes de l’OL Académie. Ce week-end, seules les U19 féminines ne seront pas sur le pont.

Les vacances sont terminées pour les équipes de jeunes de l’OL. Les U19 ont déjà repris le week-end avec la Coupe Gambardella mais l’heure a sonné pour retrouver le championnat. Les joueurs d’Eric Hély seront encore en déplacement après être allés à Nîmes. Il sera moins fatiguant puisque les U19 se rendent à Clermont dimanche (14h30). Avec deux succès probants contre Troyes et Auxerre avant la trêve, les jeunes Lyonnais se sont relancés dans la course à la phase finale mais doivent confirmer sur cette deuxième partie de saison. Ce sera également le cas pour les U17 d’Amaury Barlet. Deuxièmes avec 32 points à la trêve hivernale, les coéquipiers d’Enzo Molébé reçoivent les voisins d’Annecy, samedi (12h). Contre le club haut-savoyard, cinquième de la poule, l’OL tentera de mettre la pression sur Strasbourg en reprenant provisoirement la tête du classement.

Samedi sera également le théâtre de la reprise du championnat de National 2 pour les hommes de Gueïda Fofana. Etant sortis de la zone rouge juste avant les fêtes de fin d’année, les Lyonnais reçoivent à 16h un concurrent direct au maintien avec le FC Canet-en-Roussillon. Objectif victoire pour prendre un peu d’air et lancer de la meilleure des manières une seconde partie de saison qui s’annonce palpitante. De son côté, l’OL Futsal tentera également de goûter à la victoire pour son deuxième rendez-vous de l’année 2023 en Régional 1 dans un derby bouillant contre l’AS Saint-Priest (18h30). De derby, il en sera également question dimanche avec la réserve des Fenottes qui affronte celle de l’AS Saint-Etienne à 15h à Meyzieu. Invaincues depuis le début de la saison, les Lyonnais veulent poursuivre sur leur lancée.

Le programme du week-end de l’OL Académie :

Réserve : OL - Canet-en-Roussillon samedi 14 janvier 16h

Réserve féminine : OL - ASSE, dimanche 15 janvier 15h

U19 : Clermont - OL, dimanche 15 janvier 14h30

U17 : OL - Annecy, samedi 14 janvier 12h

Futsal : OL - ASSP, samedi 14 janvier 18h30