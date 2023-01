Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En fin de contrat, Megan Rapinoe continue l’aventure à l’OL Reign. L’Américaine a vu le club de Seattle la prolonger pour une saison supplémentaire.

Seattle reprendra un peu de Megan Rapinoe la saison prochaine. Dans sa quête de décrocher le titre en NWSL dans le prochain exercice, l’OL Reign pourra encore compter sur l’expérience et le talent de Megan Rapinoe. L’internationale américaine a été prolongée de douze mois supplémentaires par la franchise américaine d’OL Groupe soit jusqu’à la fin de la saison 2023 du championnat nord-américain.

Après avoir fait une mini-pige du côté de l’OL en 2013-2014, Megan Rapinoe est retournée aux Etats-Unis du côté de Seattle et va bientôt vivre une décennie au sein du club. A 37 ans, la Ballon d’Or 2019 n'a plus la même influence que lors des années passées mais continue d’être un pion essentiel de l’OL Reign. La saison dernière, elle a disputé 15 rencontres et s’est montrée décisive à onze reprises (7 buts et 4 passes) avant de voir l'équipe américaine se faire sortir en demi-finale des play-offs.