Ligue 1 : inoffensif, l’OL mise pourtant sur un pressing haut

Maxence Caqueret (OL) et Sofiane Diop (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En difficulté offensivement, l’OL est pourtant l’une des formations qui récupèrent le plus le ballon dans le camp adverse. De quoi faire regretter encore plus ce manque d’inspiration offensif.

Inoffensif. C’est ce qui est le plus ressorti de la prestation lyonnaise mercredi à Nantes (0-0) et même depuis de nombreux mois. Le festival observé à Brest avait laissé espérer que les maux offensifs lyonnais avaient enfin été corrigés durant la trêve hivernale. Mais il n’en a rien été. L’OL se cherche toujours un liant offensif, un génie en attaque pour enfin retrouver les sommets. A la Beaujoire, les hommes de Laurent Blanc ont fait preuve d’une certaine solidité défensive mais n’ont pas réussi à marquer ce petit but que recherche tant l’entraîneur lyonnais pour "gagner 1-0".

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir mis en place un système tactique permettant à l’OL de récupérer haut. Que ce soit sous Peter Bosz et Laurent Blanc, les joueurs lyonnais n’ont pas été dépaysés par les principes voulues par les coachs. Si le Cévenol est un peu plus pragmatique que le Néerlandais, les deux ont une philosophie portée vers l’attaque et un pressing de tous les instants sur l’adversaire. Au PSG, Blanc avait déjà cette volonté de récupérer le ballon haut et ce ne sont pas les six années loin de la Ligue 1 qui ont changé les choses.

Depuis le début de la saison, l’OL est l’une des équipes européennes qui récupèrent le plus plus de ballons dans les 40m adverses. Avec 171 ballons récupérés dans cette zone, le club lyonnais n’est devancé que par Newcastle dans l’exercice (175) et talonné par le PSG (170). Finalement, la différence se trouve dans l’utilisation de cette récupération haute. Avec 27 buts inscrits contre 48 pour le club parisien depuis le début de la saison, l’OL est la 11e attaque du championnat de France, preuve que ce potentiel est loin d’être exploité à fond…