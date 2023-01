OL : Laurent Blanc veut "du jeu et encore du jeu"

Arrivé à l’OL il y a trois mois, Laurent Blanc n’a pas encore réussi à imposer totalement sa philosophie. Ses anciens joueurs estiment pourtant que l’entraîneur français est un féru du jeu et que cela devrait correspondre aux profils des Lyonnais.

Quatre victoires, un nul et trois défaites. Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Laurent Blanc n’a pas fait de miracles. Après l’urgence des cinq matchs avant la trêve, l’entraîneur français a pu imposer sa vision pendant une préparation d’un mois. Malgré tout, le visage lyonnais n’est pas celui espéré. Il y en a bien eu un séduisant pendant 45 minutes à Brest pour la reprise mais que ce soit contre Clermont ou Metz, l’OL est retombé dans ses travers d’une possession stérile. Pourtant, Blanc a annoncé lundi que le salut lyonnais "passerait par le jeu".

Depuis trois mois, c’est ce que son staff et lui tentent de mettre en place quotidiennement. Une volonté qui le suit depuis ses débuts dans le coaching comme l’a rappelé Mathieu Valbuena, qui a connu Blanc en équipe de France. "C’est le jeu, le jeu, toujours le jeu, a déclaré le joueur de l’Olympiakos au média 90’. Il prônait le jeu tout le temps avec des entraînements de qualité où tout était basé sur le jeu."

Matuidi : "L'OL a les joueurs pour sa philosophie"

Depuis sa prise de fonction, les joueurs de l’OL n’ont cessé de mettre en avant cette pensée avec un subtil mélange entre préparation physique et athlétique couplée à du ballon. Une manière ludique de travailler tout en s’amusant et en tentant d’assimiler les préceptes voulus par le Cévenol. "Il veut mettre de la pression sur l’adversaire quand l’équipe n’a pas le ballon, a décrit Blaise Matuidi qui l’a côtoyé au PSG et avec les Bleus. Il aime voir sa formation pratiquer un beau football et pour une équipe comme l’OL qui a les joueurs pour, c’est très bien."

Le tableau dépeint donne envie, ne reste plus qu'à le mettre en pratique lors des matchs.