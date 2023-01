OL - Mercato : Jeff Reine-Adelaïde évoqué à Nantes

Remplaçant et à la recherche de rythme, Jeff Reine-Adelaïde pourrait ne pas être retenu durant l’hiver. Le nom du milieu de terrain aurait été évoqué à Nantes ces derniers jours.

Y-aura-t’il plus qu’une simple rencontre de Ligue 1 qui se jouera ce mercredi à la Beaujoire ? A 19h, le FC Nantes accueille l’OL pour le deuxième match à domicile de l’année 2023 pour les Canaris. Mais en coulisses, il pourrait bien y avoir des discussions concernant le mercato. Il est encore trop tôt pour dire si les deux clubs feront affaires mais d’après Foot Mercato, le nom de Jeff Reine-Adelaïde a été évoqué à l’intérieur du club nantais. Ce dernier souhaite se renforcer massivement durant l’hiver et le profil de "JRA" plait.

Seulement trois minutes sur les deux derniers matchs

Seulement tout ne sera pas aussi aisé. Comme annoncé ces derniers jours, le milieu de terrain lyonnais n’est pas forcément pressé de mettre les voiles. S’il n’est pas un titulaire en puissance, Reine-Adelaïde reste un élément important de la rotation à l’OL avec 12 apparitions depuis le début de la saison. Malgré son incapacité à se montrer décisif (0 but, 0 passe), l’ancien Angevin possède un profil à part aux yeux de Laurent Blanc dans l’effectif lyonnais, pouvant jouer à plusieurs postes au milieu et en attaque. Et ce ne sont pas les trois minutes jouées depuis la reprise qui devraient changer les choses pour Reine-Adelaïde.