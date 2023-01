OL - Nantes (0-0) : un lionceau inoffensif

Andrei Girotto (Nantes) et Lacazette (OL) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

A l’image de ses dernières sorties, l’OL s’est trouvé à court d’arguments offensifs mercredi à Nantes. Une animation qui n’offre aucun progrès visible pour l’instant.

On ne dira pas qu’Alban Lafont a passé une soirée totalement tranquille mercredi lors du match entre Nantes et l’OL (0-0), mais pour un gardien de sa trempe, il n’a rien affronté d’insurmontable. Les attaquants lyonnais ne l’ont que rarement inquiété sur leurs six tirs cadrés.

Même si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont largement maîtrisé la fin de la partie, on a le sentiment que celle-ci aurait pu durer une heure supplémentaire sans qu’ils trouvent la faille. La faute notamment à une animation offensive défaillante depuis maintenant plusieurs rencontres, surtout lorsque l’adversaire n’offre pas, comme ce fut le cas à Brest (2-4), des espaces béants au cœur de sa défense.

Deux ailiers à la peine

La prestation des deux ailiers, Karl Toko-Ekambi et Tetê, est à souligner dans le mauvais sens du terme. Les deux joueurs n’amènent pas suffisamment le danger, et lorsque c’est le cas, une erreur technique vient stopper leur action. Le Camerounais et le Brésilien sont actuellement trop empruntés et logiquement, le système rhodanien en pâtit. "Des ailiers, il y en a de moins en moins. C’est difficile de trouver des joueurs de couloir performants”, a tenté de justifier Laurent Blanc. Il devient néanmoins de plus en plus difficile de défendre les performances des deux attaquants de côté, eux qui multiplient les prestations au mieux insipides dernièrement.

En choisissant de laisser Rayan Cherki sur le banc et de le remplacer par Johann Lepenant, l’entraîneur lyonnais s’est aussi privé d’un élément créatif dans l’entrejeu. Résultat, Lacazette a encore une fois semblé bien seul, isolé au sein du collectif. Si en contrepartie, le milieu de terrain a beaucoup couru, il a en revanche manqué d’inspiration offensive, et cela s’est fait ressentir. Maxence Caqueret a bien essayé d’évoluer un cran plus haut, surtout après la pause, mais ce n’est clairement pas le domaine dans lequel il excelle.

Les entrées de Cherki et Corentin Tolisso ont apporté un peu de mieux, avec quelques tentatives de l’international Espoirs, mais finalement, tout cela est resté infructueux et timide. “Par rapport à notre première période, on est déçu. Et à la fin, on se dit que l'on s'en sort pas trop mal”, a observé l’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, pour résumer un match qui a eu deux visages.

De grosses carences techniques

Dans ses attaques, l’OL est plombé par ses carences techniques, ce qui devient de plus en plus criant au fil des journées disputées. Un constat que dresse également Laurent Blanc. “Je sentais qu’on avait envie, mais malheureusement, on n’y arrivait pas à cause d’erreurs techniques. C'était mieux en deuxième période. A part à Montpellier et à Rennes où on avait été bon techniquement, on est moins bien sur ce point-là, a-t-il reconnu. On va retrouver cette aisance avec les résultats certes, mais aussi avec le fait que physiquement, on est de mieux en mieux.”

L’Olympique lyonnais est une équipe en plein doute, et malgré les nombreuses déclarations pour affirmer que les entraînements sont qualitatifs, les observateurs et les supporteurs ne voient eux aucune amélioration. “Il faut être beaucoup plus serein avec le ballon. On a l’impression que quand on a le ballon, on doute alors que c’est l’adversaire qui doit douter. Nous avons des joueurs très bons techniquement, je le vois tous les jours à l’entraînement. On n’arrive pas à le transposer en championnat, a expliqué le Cévenol. On a cette espèce de chape, de microcosme, et il faut passer au-dessus de ça. C'est aussi le travail du staff (technique)."

L'OL n'a pas marqué en Ligue 1 depuis 2 matchs

En attendant, voilà l’OL sur deux matchs sans marquer en Ligue 1, ce qui n’est pas une première sur cet exercice 2022-2023. Mais les adversaires s’appelaient alors Paris et Lens, et si pour un club de ce standing, ce n’est pas excusable d’être aussi inoffensif, cela l’est encore moins contre Clermont et Nantes, sans faire injure à ces deux formations. A mi-saison, les partenaires de Thiago Mendes ne jouent déjà plus grand-chose, et à ce rythme, les 20 dernières journées risquent d’être longues.