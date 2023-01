Ligue 1 : l'OL fait du surplace au 8e rang

Tetê lors du match OL – Nantes (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Après 18 journées, l'OL pointe toujours à la 8e place du championnat. L'équipe lyonnaise possède seulement 25 unités.

Ce ne sont pas du tout les attentes du club sur cet exercice, mais au moins, il est régulier. Certes, pas forcément dans le bon sens du terme. Depuis la 12e journée, l'OL occupe la 8e place de la Ligue 1. Or, nous avons désormais passé la 18e journée et Laurent Blanc et ses hommes n'avancent pas d'un pouce. Mercredi à Nantes, ils ont concédé un nul peu glorieux (0-0).

Avec seulement 25 points, l'Olympique lyonnais est au ralenti pendant que ses concurrents progressent. Le voilà à égalité avec le 9e, Clermont, et tout près du 10e et du 11e, Nice et Reims, qui sont à une longueur. La 5e position, occupée par Monaco se trouve à 9 unités. A peine à mi-parcours en championnat, les Rhodaniens ont déjà tout du candidat favori au ventre mou à la fin de la saison.