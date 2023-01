Nantes - OL (0-0) : "Un sentiment mitigé" du côté de Kombouaré

Après une bonne 1re période, Nantes s'est progressivement éteint face à l'OL (0-0). Les Nantais glanent tout de même un point, d'où le sentiment mitigé d'Antoine Kombouaré à la fin du match.

Finalement, le résultat de la partie entre le FC Nantes et l'OL est plutôt logique (0-0). Mercredi, les deux adversaires n'ont pas réussi à se départager au terme d'un match dans lequel chaque équipe aura eu sa mi-temps. Tranchants avant la pause pour se procurer des occasions franches, les hommes d'Antoine Kombouaré ont ensuite baissé le pied et l'Olympique lyonnais a repris le contrôle de la rencontre.

"On est tout de même satisfait de ce point"

Les Nantais n'ont toutefois pas tremblé outre mesure face à la faiblesse des offensives rhodaniennes. Globalement, cette affiche a fait naître chez l'entraîneur des Canaris un "un sentiment mitigé. Par rapport à notre première période, on est déçu. Et à la fin, on se dit que l'on s'en sort pas trop mal, a-t-il résumé. On a eu la possibilité de prendre l'avantage, même si ensuite, c'est plus difficile. On est tout de même satisfait de ce point, on avance quand même dans la course au maintien et on continue à ne pas prendre de but.