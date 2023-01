Mercato : Nesrine Bahlouli (ex-OL) vers l’AC Milan

Après avoir mis un terme à son aventure avec l’OL, Nesrine Bahlouli devrait rebondir de l’autre côté des Alpes. La Lyonnaise devrait s’engager avec l’AC Milan.

Il n’en reste désormais plus qu’un. Djibril Bahlouli est désormais le dernier représentant de la famille Bahlouli à l’OL. Après Mohamed et Farès, c’est Nesrine qui a fait le choix de quitter son club formateur pour voler de ses propres ailes. A 19 ans, la joueuse lyonnaise a annoncé mardi son départ de l’OL, elle qui avait fait ses débuts en professionnels contre Fleury fin octobre. Mais les deux petites apparitions avec les Fenottes et une absence du groupe depuis le match aller de Ligue des champions contre Zürich ont signé la fin de cette aventure.

L'AC Milan se développe dans le foot féminin

Libre, Nesrine Bahlouli ne devrait pas tarder à trouver un nouveau point de chute. D’après les médias italiens, l’internationale U19 française va s’engager dans les prochaines heures avec l’AC Milan. Le club italien n’est pas encore au niveau de la Juventus Turin, adversaire des Fenottes en phase de poules, ou de l’AS Rome (5e du championnat) mais mise de plus en plus sur le football féminin, à l’image de la signature l’été dernier de Kosovare Asllani, attaquante internationale suédoise et passée par le PSG.