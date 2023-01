Ligue 1 : l’OL doit redevenir maître à la maison

Alexandre Lacazette après son but contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs à domicile, l’OL n’arrive plus à faire la différence au Parc OL. Une partie du salut lyonnais passera pourtant par cet esprit conquérant à domicile.

Elle avait été arrachée aux forceps mais heureusement qu’elle avait été au rendez-vous. En voyant Alexandre Lacazette pousser le ballon au fond des filets lillois le 30 octobre dernier, Laurent Blanc avait signé son premier succès à domicile. Depuis, il attend toujours de connaitre une nouvelle fois ce sentiment au Parc OL. Il y a eu certes la trêve hivernale qui est venue se greffer mais la victoire de l’OL contre Lille (1-0) est la seule sur les cinq derniers matchs à Décines (2 défaites et 2 nuls). Quand le début de saison avait été parfait à la maison (12 points sur 12), les Lyonnais marquent clairement le pas depuis le revers contre le PSG à la mi-septembre.

Avec seulement cinq points sur 15 possibles et surtout contre des adversaires loin d’être imprenables (Toulouse, Nice, Clermont), l’OL ne se facilite pas la tâche dans son opération remontée. Déjà en difficulté à l’extérieur, les coéquipiers d’Anthony Lopes ne sont plus maîtres à la maison. Pour preuve, ils n’ont plus réussi à inscrire plus d’un but face à leurs supporters depuis le festival offensif contre Angers (5-0). C’était le 3 septembre dernier…