Mercato : Nesrine Bahlouli annonce son départ de l'OL

Un nouveau Bahlouli quitte l'Olympique lyonnais. Ce mardi, Nesrine Bahlouli a annoncé son départ de l'Olympique lyonnais après 11 ans au club.

Après Farès et Mohamed, Nesrine Bahlouli quitte à son tour l'Olympique lyonnais. La jeune attaquante a officialisé la nouvelle de son départ ce mardi sur ses réseaux sociaux. "Merci à l'OL, mon club formateur qui m'a vue grandir. Onze très belles années.", a-t-elle écrit.

La joueuse de 19 ans a disputé deux matchs de championnat avec les Fenottes cette saison, mais elle n'était plus dans le groupe depuis professionnel depuis fin novembre et le déplacement à Zürich. Elle avait fait ses débuts avec les championnes de France et d'Europe fin octobre contre Fleury.