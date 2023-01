OL : Sonia Bompastor note "un lien particulier" avec Montpellier

L'OL va croiser deux fois la route de Montpellier en une semaine fin janvier. Sonia Bompastor a évoqué cette double confrontation qui s'annonce disputée.

Le tirage au sort de la Coupe de France a été taquin avec l'OL et Montpellier. Le week-end du 28-29 janvier, les deux adversaires se rencontreront en 8es de finale de la compétition. Mais ce sera là le deuxième acte d'un double duel puisque Rhodaniennes et Héraultaises se défieront auparavant le 21 en championnat. Pour Sonia Bompastor et son groupe, cela sera forcément particulier.

"Il y a une rivalité sportive qui est évidente"

D'autant plus qu'à l'image de leur entraîneure, d'autres éléments de l'effectif sont aussi passées par la formation montpelliéraine. Sur le plan sportif, ces deux affiches seront déterminantes. "Un match face à Montpellier reste un choc face à une très belle équipe. On est contents de recevoir, même si ce sera difficile. Elles ont de la qualité et peuvent nous poser des difficultés, a-t-elle prévenu sur la chaîne de l'OL. Il faudra monter crescendo athlétiquement, techniquement et aussi sur le plan mental. Il y a un lien particulier avec le MHSC car beaucoup de joueuses sont passées par les deux clubs. C’est toujours un plaisir de les accueillir. Il y a une rivalité sportive qui est évidente, mais il y a surtout une bonne entente avec beaucoup de respect. Ce sera à nous de faire le travail pour remporter les deux rencontres en D1 puis en Coupe de France."