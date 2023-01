Amandine Henry a joué son 350e match avec l'OL

Auteur du deuxième but lyonnais samedi contre Soyaux, Amandine Henry a disputé son 350e match avec l’OL. La milieu en a profité pour inscrire son 50e but avec le club lyonnais en championnat.

Elle s’est fait un peu voler la vedette par le retour d’Amel Majri mais Amandine Henry continue de rentrer encore un peu plus dans l’histoire de l’Olympique lyonnais. Arrivée au club en 2007, la milieu a tout connu avec les Fenottes malgré une infidélité de deux saisons pour tenter l’aventure américaine à Portland (2016-2018). Elle fait partie des meubles à l’OL et malgré son attachement à son nord natal, elle est devenue une vraie Fenotte. Cette longévité chez les octuples championnes d’Europe se retrouve dans les chiffres. Samedi, Henry a joué son 350e match avec l’OL sur la pelouse de Soyaux.

50e but avec l'OL en D1 féminine

Troisième joueuse la plus capée derrière Wendie Renard (440) et Eugénie Le Sommer (363), Amandine Henry a parfaitement fêté cette barre symbolique avec cette victoire (0-3) en Charente. Après l’ouverture du score de Vanessa Gilles, la numéro 6 lyonnaise a mis la tête sous l’eau à Soyaux avec un but du break dans la foulée sur un beau service de Sara Däbritz. Une réalisation loin d’être anecdotique puisqu’elle lui permet de signer son 50e but sous les couleurs lyonnaises en D1 féminine. Avec une nomination pour le Prix Puskas, c’est une semaine bien remplie qui s’est conclue pour Amandine Henry.