Après un exercice 2024-2025 globalement difficile pour les U17 et les U19 de l'OL, ces deux groupes connaissent la date de la reprise des championnats. Rendez-vous le 24 août.

Respectivement troisièmes et huitièmes de leur poule, les U17 et les U19 de l'OL n'ont pas vraiment obtenu de grands résultats cette saison. Trop irrégulières, ce qui n'est pas anormal pour de jeunes formations, les deux équipes ont alterné les hauts et les bas au cours de l'exercice 2024-2025. A la reprise, bien des choses changeront.

En effet, un important renouvellement des staffs est au programme à l'intersaison. Avec l'ambition d'aborder 2025-2026 dans les meilleures conditions. Car il faudra être prêt à la fin du mois d'août pour replonger dans la compétition. Celle-ci reprendra le 24 août, comme le précise la Fédération française de football.

L'OL entamera la Coupe Gambardella le 14 décembre

Les deux groupes entameront leur championnat le même week-end. La fin de la phase aller est elle prévue pour le dimanche 23 novembre 2025. La 26e et dernière journée de la phase régulière aura lieu le dimanche 10 mai 2026. Quant à la finale, elle, se tienda le dimanche 7 juin.

Toujours très suivie, la Coupe Gambardella reviendra dimanche 14 décembre avec le premier tour fédéral. Il marquera l'entrée en lice des clubs de niveau national. Cette saison, l'Olympique lyonnais a quitté le tournoi au stade des huitièmes de finale, éliminé aux tirs au but par Bastia.