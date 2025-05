Dans la bonne humeur, l'OL Légendes réussit ses retrouvailles

Premier match depuis sa réactivation pour l'OL Légendes samedi à Mions. A la clé, des sourires, une action pour la bonne cause, et surtout, une victoire.

Ils étaient environ 1 500 samedi après-midi au stade Sonny Anderson de Mions. Non pas pour observer une rencontre de l'équipe locale, le FC Mions, qui évolue en D2, mais bien pour regarder le retour de l'OL Légendes sur les terrains. Car le samedi 24 mai, les glorieux anciens du club rhodanien ont lancé une nouvelle ère, quelques semaines après leur réactivation officielle.

Rémy Vercoutre, Milan Biševac, Sidney Govou, Pierre Laigle, Jérémie Bréchet, Alain Caveglia, Florent Balmont, Maxime Gonalons ou encore Yohan Gomez (souvent de passage dans Tant qu'il y aura des Gones), composaient le groupe, comme le détaille Le Progrès. Face à eux, le "Club des 1000", qui regroupe la quarantaine de partenaires et mécènes du district de Lyon et du Rhône.

Match pour le football adapté

Il s'agissait avant tout de se retrouver pour tous ces footballeurs ayant fait les beaux jours de l'Olympique. La joie et les sourires étaient donc bien présents dans le public et chez les footballeurs. D'autant plus que cette affiche était organisée pour la bonne cause. Le match de gala se disputait au profit du football adapté et des sportifs en situation de handicap.

Sur le terrain, les légendes de l'OL ont montré qu'elles avaient encore de beaux restes. Elles se sont imposées sur le score de 10 à 1. Les buteurs se nomment Gonalons, Karaboué, Bettiol (triplé), Idangar (doublé), Novillo, Govou, en plus d'une réalisation contre son camp. Signe que ces compétiteurs nés n'ont rien perdu de leur soif de victoires. Tout en se faisant plaisir, à eux, et aux supporters.

Seule ombre au tableau, la grave blessure de Serge Bex. L'ex-attaquant n'a pas pu participer, car il fut évacué à l'hôpital, touché au talon avant d'entrer en jeu.

Le 11 de l'OL Légendes : Vercoutre - Chanelet, Squilacci, Bisevac, Brechet - Balmont, Gonalons, Laigle - Karaboué, Govou, Caveglia