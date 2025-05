Comme l'OL, ils disputeront la Ligue Europa en 2025-2026

L'OL devrait regoûter à la Ligue Europa en 2025-2026. Si tous les championnats n'ont pas encore livré leur verdict, on connaît déjà le nom de plusieurs participants en 2025-2026.

Si elle n'a pas pris la tournure espérée, la saison de l'Olympique lyonnais ne s'achève pas totalement en eau de boudin. A la fois parce qu'il est parvenu à battre Angers pour l'ultime rencontre lors de la 34e journée (2-0). Mais aussi car Le Havre lui a permis de terminer sixième en l'emportant à Strasbourg à la dernière seconde. Cela a ouvert les portes de la Ligue Europa à l'OL en 2025-2026.

Mais pour y entrer de plain-pied, encore fallait-il que le Paris Saint-Germain fasse le travail et gagne la Coupe de France en battant Reims. Ce qu'il a fait. Voilà donc le club rhodanien, comme en 2024-2025, qualifié pour la phase de classement de la C3. Obtiendra-t-il un meilleur résultat que son quart de finale contre Manchester United cette année ? Déjà, il faudra qu'il puisse bien avoir le droit de participer.

L'OL accompagne Lille pour la France

À partir de septembre, 36 équipes s'affronteront dans un mini-championnat afin d'accéder à la phase de classement. Les septuples champions de France devraient être de la partie, et ils connaissent déjà certains potentiels futurs adversaires. Parmi les formations ayant officiellement leur billet, nous retrouvons Bologne vainqueur de la Coupe d'Italie, le Real Betis et le Celta Vigo, sixième et septième en Espagne, ainsi que Stuttgart et Fribourg pour l'Allemagne.

Dans l'Hexagone, Lille accompagnera l'Olympique lyonnais grâce à sa cinquième place. Enfin, sont également en course Go Ahead Eagles, en tant que gagnant de la Coupe des Pays-Bas, et Porto, troisième au Portugal. Avant les tours préliminaires, qui feront entrer d'autres écuries via les barrages, l'Angleterre et l'Italie désigneront un représentant chacun grâce à leur championnat. Ces derniers s'achèvent ce week-end.

Pas de collusion avec Crystal Palace

Il faut aussi préciser que Crystal Palace jouera la Ligue Europa. En glanant la Coupe d'Angleterre aux dépens de Manchester City, l'équipe appartenant elle aussi à la galaxie Eagle Football a remporté le droit de vivre une aventure en C3. Mais comme nous l'expliquions, cela ne posera aucun souci à l'UEFA. John Textor n'ayant que 25% de droits de contrôle dans le club londonien et pas de pouvoir décisionnel.