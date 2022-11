OL - Académie : les résultats du week-end

Ce week-end, les U19 féminines ont connu leur première défaite de la saison contre le Paris FC. La réserve (Régional 1) a elle triomphé aisément de Saint-Julien-Chapteuil.

En plus de la réserve et des U19, les filles de l'OL aussi étaient sur les terrains de l'académie ce week-end. Pour les U19 féminines, le dimanche ne s'est pas très bien déroulé puisqu'elles ont chuté pour la première fois de la saison. 3e, le Paris FC est venu s'imposer dans le Rhône. Un succès 1 à 0 pour les Franciliennes obtenu grâce à un but à la 23e minute. Alice Marques (photo), la capitaine lyonnaise, a manqué un penalty dans le temps additionnel (90e+3).

Cette défaite ne remet pas en cause le statut de leader des Fenottes. Avec 15 points en 6 journées, elles devancent Dijon et le PFC (12). Elles se déplaceront à Issy le 20 novembre pour leur prochain match.

5 matchs, 5 victoires pour la réserve féminine

La réserve féminine qui évolue en Régional 1 poursuit elle son petit bonhomme de chemin. En battant très facilement Saint-Julien-Chapteuil (10-0), l'OL enregistre sa 5e victoire en autant de rencontres de championnat. 2es de R1 avec un point de retard sur l'Olympique Valence mais également deux affiches en moins, les Rhodaniennes ont bien lancé leur exercice 2022-2023. Elles défieront Cébazat (7e) dimanche prochain.

Les résultats de l'académie ce week-end :

Réserve F : OL 10 - 0 Saint-Julien-Chapteuil

U19 F : OL 0 - 1 Paris FC