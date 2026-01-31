OL Académie : objectif 8es de finale pour l'équipe Gambardella

À 18 heures ce samedi, les U18 de l'OL affronteront Hyères en 16es de finale de la Coupe Gambardella. Un adversaire à leur portée, puisqu'évoluant en Régional 1.

L'OL sera-t-il le grand tombeur des écuries de Régional 1 en Coupe Gambardella ? En tout cas, après le Racing Besançon (0-6) et Annecy (0-4), il défie ce samedi un troisième adversaire d'un niveau inférieur. Rendez-vous du côté de Hyères, dans le Var, pour ce 16e de finale. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18 heures.

Les protégés de Florent Balmont parviendront-ils à imiter le PSG, premier qualifié pour les 8es de finale ? Ils partiront en tout cas favoris. Mais attention, leur futur adversaire varois est deuxième de son championnat, à égalité avec le leader, l'US Cap-d'Ail, et le troisième, Istres. Précisons toutefois que les Hyérois ont perdu contre l'USCA le week-end passé, laissant échapper la première place.

Sans Himbert, Hamdani et Gomes Rodriguez

Les Lyonnais ont eux aussi chuté dimanche 25 janvier, à la maison contre Auxerre (0-1). Ils seront donc en quête du rebond dans la ville des palmiers. Sauf qu'ils devront faire sans trois éléments offensifs majeurs, Rémi Himbert, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez.

Les trois attaquants ont évolué avec les professionnels jeudi en Ligue Europa, avec un grand succès. On pourrait les retrouver dimanche contre Lille en Ligue 1. Entre les deux, ils regarderont de loin leurs compères essayer de se frayer un chemin au tour suivant. Avec l'espoir de s'offrir un beau parcours dans cette compétition remportée en 2022 par l'OL.