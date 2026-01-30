La justice brésilienne a tranché ce jeudi. Déjà interdit de recrutement, le Botafogo de John Textor est désormais interdit de vente de joueurs et d’actifs.

Les ennuis continuent pour John Textor dans cette semaine qui n'a pas connu le succès escompté. Évincé mercredi de son poste de directeur de la société Eagle Football Holding Bidco, l'homme d'affaires américain a vu la justice brésilienne interdire à Botafogo la vente de joueurs et d'actifs du club. "Considérant des informations de presse sur la négociation précipitée de joueurs, j'ordonne, à titre conservatoire, la suspension de tous les actes liés à la vente et à la négociation d'actifs et de tout autre acte ayant des implications économiques", stipule la décision d'un juge du tribunal de Rio de Janeiro consultée par l'AFP.

Déjà interdit de recrutement depuis le début de l'année

Le juge a ordonné à Textor, qui dirige Botafogo, d'informer dans un délai de 48 heures "s'il a réalisé, s'il prévoit de réaliser ou s'il est en train de réaliser" des négociations d'actifs ou distribution de dividendes. Champion 2024 du championnat brésilien et de la Copa Libertadores, Botafogo reste depuis le 31 décembre sous le coup d'une interdiction de recrutement de la Fifa en raison d'une dette liée au transfert de l'international argentin Thiago Almada, qui évolue actuellement à l'Atlético Madrid. Le club s'empresse de vendre des joueurs. Le dernier départ en date est celui du milieu vénézuélien Jefferson Savarino, qui a signé la semaine dernière avec Fluminense. Les Brésiliens Marlon Freitas et David Ricardo ont récemment rejoint Palmeiras et le Dynamo Moscou.

Le putsch raté à l'OL mercredi

Critiqué pour sa gestion financière de l'OL, sauvé l'été dernier d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG, le gendarme financier du football français, John Textor avait déjà perdu en juin 2025 le contrôle opérationnel du club au profit d'Ares, le fonds américain qui lui a prêté 425 millions lors du rachat de l'Olympique lyonnais fin 2022. Mercredi, Eagle Football Group (ex-OL Groupe), désormais dirigé par la femme d'affaires américaine Michele Kang, nommée par Ares le 30 juin dernier, tenait son assemblée générale des actionnaires.

En marge de cette AG, M. Textor a tenté de passer en force pour reprendre la main sur l'OL en révoquant deux administrateurs indépendants de la Holding. Cette manoeuvre visait à écarter Mme Kang et Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, de la direction du club. Toutefois, le conseil d'administration de la Holding et Ares ont estimé que ces révocations n'étaient pas valables et décidé de révoquer, avec effet immédiat, John Textor en tant qu'administrateur de la société.

Avec l'AFP.