Actualités
John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Révoqué d'Eagle Football, Textor ne peut plus vendre de joueurs à Botafogo

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • La justice brésilienne a tranché ce jeudi. Déjà interdit de recrutement, le Botafogo de John Textor est désormais interdit de vente de joueurs et d’actifs.

    Les ennuis continuent pour John Textor dans cette semaine qui n'a pas connu le succès escompté. Évincé mercredi de son poste de directeur de la société Eagle Football Holding Bidco, l'homme d'affaires américain a vu la justice brésilienne interdire à Botafogo la vente de joueurs et d'actifs du club. "Considérant des informations de presse sur la négociation précipitée de joueurs, j'ordonne, à titre conservatoire, la suspension de tous les actes liés à la vente et à la négociation d'actifs et de tout autre acte ayant des implications économiques", stipule la décision d'un juge du tribunal de Rio de Janeiro consultée par l'AFP.

    Déjà interdit de recrutement depuis le début de l'année

    Le juge a ordonné à Textor, qui dirige Botafogo, d'informer dans un délai de 48 heures "s'il a réalisé, s'il prévoit de réaliser ou s'il est en train de réaliser" des négociations d'actifs ou distribution de dividendes. Champion 2024 du championnat brésilien et de la Copa Libertadores, Botafogo reste depuis le 31 décembre sous le coup d'une interdiction de recrutement de la Fifa en raison d'une dette liée au transfert de l'international argentin Thiago Almada, qui évolue actuellement à l'Atlético Madrid. Le club s'empresse de vendre des joueurs. Le dernier départ en date est celui du milieu vénézuélien Jefferson Savarino, qui a signé la semaine dernière avec Fluminense. Les Brésiliens Marlon Freitas et David Ricardo ont récemment rejoint Palmeiras et le Dynamo Moscou.

    Le putsch raté à l'OL mercredi

    Critiqué pour sa gestion financière de l'OL, sauvé l'été dernier d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG, le gendarme financier du football français, John Textor avait déjà perdu en juin 2025 le contrôle opérationnel du club au profit d'Ares, le fonds américain qui lui a prêté 425 millions lors du rachat de l'Olympique lyonnais fin 2022. Mercredi, Eagle Football Group (ex-OL Groupe), désormais dirigé par la femme d'affaires américaine Michele Kang, nommée par Ares le 30 juin dernier, tenait son assemblée générale des actionnaires.

    En marge de cette AG, M. Textor a tenté de passer en force pour reprendre la main sur l'OL en révoquant deux administrateurs indépendants de la Holding. Cette manoeuvre visait à écarter Mme Kang et Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, de la direction du club. Toutefois, le conseil d'administration de la Holding et Ares ont estimé que ces révocations n'étaient pas valables et décidé de révoquer, avec effet immédiat, John Textor en tant qu'administrateur de la société.

    Avec l'AFP.

    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert
    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 30 Jan 26 à 16 h 19

      J'ai d'ailleurs pas compris ce qu'il a dit en réponse. « Je suis en guerre avec Ares en France. Nous avons rendu publiques certaines choses très graves qu’ils ont faites là-bas, et nous les avons dénoncées au parquet et à l’AMF. Aujourd’hui, nous allons diffuser toutes ces informations à la presse dans toute l’Europe, »

      De quoi il parle encore cet ahuri ?

      Signaler
    2. Sebepe
      Sebepe - ven 30 Jan 26 à 16 h 29

      à Lyon on dit : CHEH !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert 16:30
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Révoqué d'Eagle Football, Textor ne peut plus vendre de joueurs à Botafogo 15:40
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Nous n'avons encore rien gagné" 14:50
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Sulc disponible, première convocation à venir pour Nartey 14:00
    Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d'OL - PAOK
    OL - Ligue Europa : Himbert détrône Benzema avant de l’être à son tour par Gomes Rodriguez 13:22
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick n’est pas "venu rigoler et faire des blagues" en Ligue 1 et à l’OL 12:30
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    À deux jours d'OL - Lille, Pavel Sulc de retour à l'entraînement 11:45
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L’OL porte le football français à l’indice UEFA 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La banderole déployée par les Bad Gones en hommage aux supporters décédés du PAOK
    OL - PAOK (4-2) : un hommage émouvant et respecté par le Parc OL 10:15
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    Merah (OL) : "Une nouvelle Ligue Europa va commencer en huitièmes" 09:30
    Adam Karabec après son but lors d'OL - PAOK
    En finissant premier, l’OL ne veut pas s'enflammer pour autant 08:45
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Himbert après OL - PAOK (4-2) : "Un but que j'ai travaillé" 08:00
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Himbert, Merah, Hamdani… L’OL Kids refait parler de lui 07:30
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l’OL connaitra ses potentiels adversaires en 8es ce vendredi 00:26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
    Louis-Jean (OL) : "On sait d'où on vient pour garder les pieds sur terre" 00:06
    Rémi Himbert lors d'OL - PAOK
    OL - PAOK (4-2) : top, flop, ce qu'il faut retenir 29/01/26
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Porté par sa classe biberon, l'OL finit le travail contre le PAOK 29/01/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - PAOK : De Carvalho à la place de Tessmann, Abner sur le banc 29/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut