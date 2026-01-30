Actualités
Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Averti jeudi soir contre le PAOK, Tyler Morton a été sorti par précaution par Paulo Fonseca, mais aussi en prévision du match contre Lille. Toutefois, l'Anglais est désormais sous la menace d'une suspension en Ligue Europa avec deux avertissements.

    Il y a un OL avec lui et un autre sans lui. Même Paulo Fonseca l'a concédé ce vendredi matin en conférence de presse. Jeudi soir, il n'y a qu'à voir la première mi-temps et la deuxième pour se rendre compte de l'impact de Tyler Morton sur la formation lyonnaise. Métronome du jeu rhodanien, l'Anglais est encore plus mis en lumière quand Corentin Tolisso n'est pas présent. Ce fut le cas contre le PAOK (4-2) et, pendant 45 minutes, Morton a régalé le public de Décines, à coup de transversales téléguidées. Le match n'a d'ailleurs duré qu'une mi-temps pour l'ancien de Liverpool, remplacé par Tanner Tessmann à la pause.

    Pas de remise à zéro avant les demi-finales

    Averti pour une faute d'antijeu, le milieu a été sorti par précaution par Fonseca, comme il l'a avoué à deux jours du match contre Lille. Éviter l'expulsion, mais aussi faire reposer un joueur qui enchaîne. "Hier (jeudi), il a joué seulement 45 minutes parce qu'il a un carton jaune. Je veux aussi l'avoir dans une bonne condition physique pour le match de Lille." Géré par son coach, Tyler Morton va désormais devoir faire attention en Ligue Europa. Ayant récolté un deuxième jaune après celui à Berne, le natif de Wallasey est à présent sous la menace d'une suspension au prochain avertissement. Il rejoint ainsi Clinton Mata et Ruben Kluivert, qui doivent également se tenir à carreau...

    à lire également
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end
    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 30 Jan 26 à 17 h 53

      David m'a copié ? 😉

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 17:20
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert 16:30
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Révoqué d'Eagle Football, Textor ne peut plus vendre de joueurs à Botafogo 15:40
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Nous n'avons encore rien gagné" 14:50
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Sulc disponible, première convocation à venir pour Nartey 14:00
    Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d'OL - PAOK
    OL - Ligue Europa : Himbert détrône Benzema avant de l’être à son tour par Gomes Rodriguez 13:22
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick n’est pas "venu rigoler et faire des blagues" en Ligue 1 et à l’OL 12:30
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    À deux jours d'OL - Lille, Pavel Sulc de retour à l'entraînement 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L’OL porte le football français à l’indice UEFA 11:00
    La banderole déployée par les Bad Gones en hommage aux supporters décédés du PAOK
    OL - PAOK (4-2) : un hommage émouvant et respecté par le Parc OL 10:15
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    Merah (OL) : "Une nouvelle Ligue Europa va commencer en huitièmes" 09:30
    Adam Karabec après son but lors d'OL - PAOK
    En finissant premier, l’OL ne veut pas s'enflammer pour autant 08:45
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Himbert après OL - PAOK (4-2) : "Un but que j'ai travaillé" 08:00
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Himbert, Merah, Hamdani… L’OL Kids refait parler de lui 07:30
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l’OL connaitra ses potentiels adversaires en 8es ce vendredi 00:26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
    Louis-Jean (OL) : "On sait d'où on vient pour garder les pieds sur terre" 00:06
    Rémi Himbert lors d'OL - PAOK
    OL - PAOK (4-2) : top, flop, ce qu'il faut retenir 29/01/26
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Porté par sa classe biberon, l'OL finit le travail contre le PAOK 29/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut