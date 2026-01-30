Averti jeudi soir contre le PAOK, Tyler Morton a été sorti par précaution par Paulo Fonseca, mais aussi en prévision du match contre Lille. Toutefois, l'Anglais est désormais sous la menace d'une suspension en Ligue Europa avec deux avertissements.

Il y a un OL avec lui et un autre sans lui. Même Paulo Fonseca l'a concédé ce vendredi matin en conférence de presse. Jeudi soir, il n'y a qu'à voir la première mi-temps et la deuxième pour se rendre compte de l'impact de Tyler Morton sur la formation lyonnaise. Métronome du jeu rhodanien, l'Anglais est encore plus mis en lumière quand Corentin Tolisso n'est pas présent. Ce fut le cas contre le PAOK (4-2) et, pendant 45 minutes, Morton a régalé le public de Décines, à coup de transversales téléguidées. Le match n'a d'ailleurs duré qu'une mi-temps pour l'ancien de Liverpool, remplacé par Tanner Tessmann à la pause.

Pas de remise à zéro avant les demi-finales

Averti pour une faute d'antijeu, le milieu a été sorti par précaution par Fonseca, comme il l'a avoué à deux jours du match contre Lille. Éviter l'expulsion, mais aussi faire reposer un joueur qui enchaîne. "Hier (jeudi), il a joué seulement 45 minutes parce qu'il a un carton jaune. Je veux aussi l'avoir dans une bonne condition physique pour le match de Lille." Géré par son coach, Tyler Morton va désormais devoir faire attention en Ligue Europa. Ayant récolté un deuxième jaune après celui à Berne, le natif de Wallasey est à présent sous la menace d'une suspension au prochain avertissement. Il rejoint ainsi Clinton Mata et Ruben Kluivert, qui doivent également se tenir à carreau...