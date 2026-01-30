OL Académie : le programme du week-end

Week-end allégé à l'OL Académie avec notamment le seizième de finale de la Coupe Gambardella ce samedi à Hyères.

Depuis jeudi soir, l'Académie a attiré tous les regards suite à la prestation de la classe biberon emmenée par Khalis Merah et Rémi Himbert. S'il a brillé chez les pros, le centre de formation veut avant tout réussir sa saison dans les différentes catégories, avec surtout la Coupe Gambardella. Ce samedi (16h), les U18 de Florent Balmont se déplacent dans le sud de la France pour affronter Hyères. Un match piège sous toutes ses formes, d'autant plus que les Lyonnais vont certainement devoir faire sans leur capitaine des tours précédents, Rémi Himbert. Reste à voir ce qu'il en sera pour Adil Hamdani, qui s'est entraîné avec les pros ce vendredi. Néanmoins, ce seizième de finale est un cap important à passer contre une formation de Régional 1 et ainsi casser la mauvaise dynamique de ces dernières semaines.

Challenge Espoirs reporté pour la réserve

Du côté des féminines, les U18 disputeront également leur Coupe Gambardella avec un déplacement à Strasbourg, dimanche à 14h30. En jeu, une place pour les quarts de finale de la compétition. Dans le même temps, la réserve féminine jouera à la maison avec la réception de Clermont à Meyzieu. Tenues en échec par la lanterne rouge il y a deux semaines, les Lyonnaises auront à cœur de retrouver la victoire pour mettre la pression sur Cannes, à égalité de points tout en haut du classement. À noter que la réserve masculine de Gueïda Fofana devait jouer un match du Challenge Espoirs lundi au GOLTC. La rencontre contre Nice a finalement été annulée, sans en connaitre les raisons exactes. Retour du championnat de National 3 dans une semaine donc.