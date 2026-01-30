Actualités
Ruddy Buquet
Ruddy Buquet (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Coupe de France : Ruddy Buquet aux commandes d’OL - Laval

  par David Hernandez
    • Après le PAOK et Lille, l'OL enchaînera un troisième match à domicile avec la venue de Laval en Coupe de France. Ruddy Buquet sera aux commandes de ce huitième de finale.

    Les matchs s'enchaînent pour l'OL et Paulo Fonseca prie pour éviter de voir son infirmerie se remplir. Ce dimanche contre Lille, l'entraîneur lyonnais va pouvoir compter sur le retour de Pavel Sulc, tandis que Noah Nartey, Endrick et Hans Hateboer pourront jouer après leur absence en Ligue Europa. Cela permettra d'avoir de nouvelles cartouches et de faire tourner. Ce sera notamment le cas mercredi prochain (20h30) en huitième de finale de Coupe de France. Face à Laval, avant-dernier de Ligue 2, Fonseca devrait mixer son onze pour rester compétitif.

    Le mauvais souvenir de Rennes...

    Ce troisième rendez-vous de coupe se jouera à la maison avec un arbitre expérimenté au sifflet. Ruddy Buquet arbitrera l'OL pour la deuxième fois cette saison. La première ne reste pas un bon souvenir pour les Lyonnais, puisque ce fut le fameux déplacement à Rennes avec le rouge de Morton et le "c'est haut mais ça glisse" de Stéphanie Frappart à la VAR pour une intervention rennaise sur Khalis Merah. D'assistance vidéo, il n'y en aura pas mercredi prochain au Parc OL et Ruddy Buquet, qui a déjà arbitré Laval en Coupe, n'aura qu'Alexis Auger et Steven Torregrossa comme assistants. Florent Batta sera le quatrième arbitre.

    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end
