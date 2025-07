La saison passée, l'OL comptait trois champions du monde dans son effectif. Aujourd'hui, Corentin Tolisso est le dernier rescapé, après les fins de contrat de Nicolas Tagliafico et Thiago Almada.

Les mauvaises langues pourraient dire qu'il s'agit d'un signe du déclassement de l'OL. A vrai, la situation économique du club a beaucoup à voir avec cette donnée. A l'heure où l'incertitude règne plus que jamais au-dessus de Décines, deux garçons à l'influence non négligeable ne seront pas à la reprise lundi 7 juillet. Champions du monde avec l'Argentine en décembre 2022, Nicolas Tagliafico et Thiago Almada ne font plus partie de l'effectif rhodanien.

Si ce statut ne garantit rien, il est tout de même le signe d'une certaine qualité, et d'une expérience inaltérable. Mais l'Olympique lyonnais, au vu de sa situation, n'est pas en position de force pour conserver ces joueurs qu'il aurait aimé ajouter à son groupe.

Présent à la reprise, et après ?

Alors, pour l'instant, Corentin Tolisso est le dernier vainqueur d'un Mondial (en 2018) encore présent. Vice-capitaine, et s'il reste cet été, sûrement capitaine en 2025-2026, le milieu de terrain sera sans doute l'image de l'équipe pour la saison à venir. Avec les départs d'Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki, son rôle sera d'autant plus prépondérant dans le vestiaire.

Mais cela dépendra aussi du verdict de la commission d'appel de la Direction nationale de contrôle de gestion le 10 juillet prochain. Une décision qui aura de lourdes conséquences sur les Rhodaniens, et sur le natif de Tarare.