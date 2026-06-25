Mercato : Bidstrup à l'OL durant le week-end ?

Après Kaïl Boudache, l'OL devrait enregistrer l'arrivée de Mads Bidstrup en provenance du RB Salzbourg. Le Danois pourrait devenir un joueur lyonnais avant la fin de la semaine.

La DNCG n'a pas encore rendu son verdict, mais devrait le faire dans les prochaines heures. Après avoir rencontré Michele Kang mardi dans le cadre d'une audition de reprise de club, le gendarme financier du football français doit communiquer sur les sanctions ou non pouvant toucher l'OL. Cela pourrait avoir une incidence sur la prise de contrôle de Kang, qui reste soumise au maintien du club en Ligue 1, mais aussi sur le mercato estival. Il y avait un certain optimisme chez les dirigeants lyonnais avant le passage, ne pensant pas que l'OL serait interdit de recrutement. Les efforts déployés depuis un an ont été salués par la DNCG et le plan de bataille reste le même. D'autant plus que plusieurs dossiers ont bien avancé et n'attendent que le feu vert du gendarme.

Présent pour la reprise ?

On pense notamment à ceux de Mads Bidstrup et Julien Duranville, les accords ayant été trouvés entre toutes les parties depuis quelques jours déjà. D'ailleurs, d'après Onze Mondial, le premier cité se rapprocherait plus que jamais de l'OL. En plus d'un transfert à dix millions d'euros et quelques autres en bonus, le milieu danois serait attendu sur cette fin de semaine à Lyon pour passer sa visite médicale. De quoi valider une deuxième arrivée avant la reprise de l'entraînement fixée à ce lundi 29 juin ?