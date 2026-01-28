Actualités
John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
John Textor, président de l’OL et Eagle Football,, lors de Botafogo – Palmeiras (Photo by Wagner Meier / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Ares en passe de prendre le dessus sur Textor dans Eagle Football Holdings ?

  • par David Hernandez

    • Principal créancier ayant notamment aidé au rachat de l’OL, Ares serait en passe de prendre le contrôle de la holding Eagle Football. Si John Textor aurait encore un rôle au sein de la structure, l’activation de la clause de protection le pousserait encore un peu plus dans ses retranchements.

    En ce mercredi 28 janvier, tout le monde à Lyon se demande si oui ou non John Textor aura le toupet de se présenter à l’assemblée générale d’Eagle Football Group. Devenu persona non grata à l’OL, l’Américain reste malgré tout encore et toujours dans l’organigramme et actionnaire du club. Rien ne l’en empêcherait donc, comme évoqué par Olympique-et-Lyonnais en début de semaine. Toutefois, il semblerait bien que l’homme d'affaires ait d’autres problèmes à gérer. En effet, d’après les informations venues du Brésil, Textor aurait eu la mauvaise nouvelle de voir Ares enfin passer à l’action. Principal créancier, le fonds aurait invoqué une clause de protection devant la justice britannique, ce qui lui permettrait de prendre le contrôle de la holding.

    En poste pour combien de temps encore ?

    Cette mesure, liée à des craintes de plus en plus élevées sur la gestion financière d’Eagle, éloignerait ainsi John Textor de la direction opérationnelle d’Eagle Football Holding et donc d'une emprise de plus en plus réduite à l’avenir. Car pour le moment, Textor a assuré à O Globo qu’il restait aux commandes, notamment de Botafogo. Pour combien de temps ? Au Brésil, l’incertitude se fait de plus en plus grande autour de l’Américain, tandis qu’à Lyon, on regardera de loin mais avec attention tout ce qui peut se passer autour du propriétaire. Avec, chez les supporters, l’envie d’en être définitivement débarrassé, que ce soit par la prise de contrôle d’Ares, échaudé par certaines décisions la semaine passée, ou une victoire juridique d’Iconic Sports.

