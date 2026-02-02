Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert

  • par Razik Brikh
  • 30 Commentaires

    • Selon nos informations, Paulo Fonseca comme les dirigeants de l'Olympique lyonnais tiennent à conserver leur défenseur Ruben Kluivert.

    Crystal Palace a bien tenté d'enrôler le défenseur néerlandais Ruben Kluivert ces dernières heures. Mais l'écurie de Premier League a échoué. Paulo Fonseca en parfaite harmonie avec ses dirigeants souhaite absolument garder son joueur sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2030.

    "Pas de panic sell"

    L'entraîneur lyonnais a été entendu puisque l'état major rhodanien a refusé de céder aux sirènes en cette fin de mercato hivernal. "On n’a pas fait de panic buy (l'été dernier), on ne veut pas de panic sell", nous a fait savoir le club.

    Une ambition sportive

    Une décision cohérente qui s'explique par une ambition sportive lors de cette deuxième partie de saison. En effet, l'Olympique lyonnais occupe la 4e place de Ligue 1, à égalité avec Marseille (3e), et reste qualifié en Ligue Europa et en Coupe de France.

    30 commentaires
    1. Darn
      Darn - lun 2 Fév 26 à 13 h 10

      Même économiquement ce serait une connerie, ce gamin va prendre de la valeur ! Si vraiment on a besoin de tunes attendons cet été.
      Sur le plan sportif, il a réglé nos questionnements sur nos problèmes de défense, notamment pendant la CAN. Reste chaton ! Et je suis sûr que Poupette kiffe tes yeux 🤣

      Sinon, j'ai une question : est-ce qu'une gastro, c'est une panique selle ?

      Signaler
      1. Avatar
        piedicortedigaggio - lun 2 Fév 26 à 13 h 39

        Hilarant ton panique selle !

        Signaler
      2. Avatar
        Poupette38 - lun 2 Fév 26 à 13 h 41

        Sans blague Darn 😉, ah si j'avais quelques années de moins, ces yeux mamamia 😍,
        Mais je ne serais rassurée que ce soir 20h

        Signaler
      3. Bioman
        Bioman - lun 2 Fév 26 à 13 h 54

        "Sinon, j'ai une question : est-ce qu'une gastro, c'est une panique selle ?"
        Huuuum, si tu es à cheval sur les mots, oui !

        Et je suis sûr que Poupette kiffe tes yeux"
        Parce que toi tu n'aimes pas ses yeux, ses bouclettes et son p'tit bouc ?

        Signaler
        1. Darn
          Darn - lun 2 Fév 26 à 14 h 01

          Je n'aime pas du tout les boucs, mais alors pas du tout ! Je trouve ça laid au possible mais il en faut pour tous les goûts.
          Après avec des yeux pareils, on peut faire une exception. Poupette, toi-même tu sais 😂

    2. Good Gone
      Good Gone - lun 2 Fév 26 à 13 h 10

      super nouvelle, après j'attends de voir car si Cristal Palace dégaine 30 millions dans la journée qu'est-ce qui va se passer ?

      Signaler
      1. Darn
        Darn - lun 2 Fév 26 à 13 h 15

        30 millions même moi je le vends.

        Signaler
        1. Avatar
          KIM K - lun 2 Fév 26 à 13 h 55

          30 millions ! Et le petit jeune de Rennes 70 ?

      2. Avatar
        Gune56 - lun 2 Fév 26 à 13 h 37

        Il vaudra plus en juin..
        L'OL n'est plus (trop) sous contraintes financières donc attendre la fin de saison n'est pas une mauvaise stratégie.

        Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 2 Fév 26 à 13 h 16

      "panic buy" "panic sell"
      J'en peux plus de ces désignations américaines 🤮🤮

      Signaler
      1. Razik Brikh - lun 2 Fév 26 à 13 h 20

        En français dans le titre 😜😄

        Signaler
        1. Avatar
          Arioul - lun 2 Fév 26 à 13 h 24

          Ah oui, c'est bcp mieux.

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - lun 2 Fév 26 à 13 h 35

          👍
          C'est pour Fonseca que je disais ça, en portugais ça aurait été beaucoup plus sympa si il a des soucis avec le français.

    4. OLVictory
      OLVictory - lun 2 Fév 26 à 13 h 22

      Et Rubento Carlos, il en pense quoi d'un contrat à Londres ?
      Il ne faudrait pas foutre le bronx avec un joueur désabusé.

      Signaler
    5. Avatar
      Arioul - lun 2 Fév 26 à 13 h 22

      Alors pas être juste, on n'écrit pas "panic sell", mais "panic sale". Ici le mot sell est utilisé comme un nom et pas comme un verbe, donc on l'écrit "sale". En revanche, on écrit le verbe "to sell".
      Bref, sinon moi je vends rien à Crystal Palace. C'est pas eux qui ont saisi le TAS pour prendre la place de l'OL en Europa League cette saison ? CP et NF, je ne veux plus rien à voir avec ces 2 clubs anglais.

      Signaler
    6. Bioman
      Bioman - lun 2 Fév 26 à 13 h 22

      1 M. € / an de salaire annoncé, polyvalent et performent depuis un certains temps, le sur-régime de performance peut exister mais si le club veut viser haut à moindre coût cette saison, il est largement temps de le conserver.
      J'ai aussi l'impression qu'il contribue à une certaine bonne ambiance dans le groupe !

      Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - lun 2 Fév 26 à 13 h 27

      OUF !!
      Je n'aurai pas compris que Fonseca accepte de s'en séparer au moment où Ruben a fait d'énormes progrès .
      Et ça me rassure aussi sur le fait qu'ils ne doivent pas vendre à tout prix .

      Signaler
    8. Bioman
      Bioman - lun 2 Fév 26 à 13 h 27

      Et puis même si on a été demi-cousin de Palace...Bof !

      Signaler
    9. Natjuni - Retro Football Gang
      Natjuni – Retro Football Gang - lun 2 Fév 26 à 13 h 36

      Il semblerait que certains aient oublié la situation économique de l’OL. Pour 30 millions, c’est inespéré ; je le vendrais sans aucun doute.

      On a un matelas confortable en L1. pour être européeen. On semble se diriger vers le recrutement du jeune Parisien en défense centrale ; il serait donc remplacé.

      Bien entendu, on perd un joueur qui a démontré de vraies qualités. C’est surtout sur le plan humain qu’il pourrait nous manquer également : il semble être une personne « adorable », un joueur tampon entre les jeunes et les anglophones, contribuant à une atmosphère saine au sein du vestiaire MAIS 30 milliions avec la situation du club, il faut pas tergiversé.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - lun 2 Fév 26 à 13 h 44

        mais il ne serait jamais vendu à ce prix !
        On l'a acquis pour 3,78 mio € cet été ( sa VM était de 700ke ! )
        Aujourd'hui il est valorisé à 2,5 m€

        Signaler
        1. Natjuni - Retro Football Gang
          Natjuni – Retro Football Gang - lun 2 Fév 26 à 13 h 57

          Il y a quelque chose qui s’appelle l’offre et la demande.
          Il a un contrat jusqu’en 2030, et on est lors de la dernière journée du mercato.
          Il n’a que 25 ans : il a déjà de l’expérience, mais peut encore être revendu plus tard puisqu’il est jeune.
          C’est le « fils de » ; en termes de ventes et de marketing, ça peut être pertinent.
          Il peut devenir international néerlandais.
          Il est totalement compatible avec la Premier League.
          Lyon est 1er en Europa et 4e en Ligue 1 : Lyon a une belle cote.

          Oui, et Jacquest est valorisé 20 M€, il a été vendu 70 M€ à Liverpool ?

          Qu’il puisse être vendu 22 + 8, ça ne me choquerait pas.

        2. Avatar
          OL Fans CZ SK - lun 2 Fév 26 à 13 h 59

          La valeur sur Transfermarkt n’a aucune importance, seule compte l’offre du club… Jacquet non plus n’a pas une valeur de 70 millions.

      2. LeCaladois
        LeCaladois - lun 2 Fév 26 à 13 h 55

        30M ? où t'as vu ça ?

        Signaler
      3. Avatar
        BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 14 h 02

        Je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier qu'on a un déficit colossal à combler.

        Selon moi, ça vaut ce que ça vaut, il faudrait au moins être en bénéfice de + de 50M par saison pendant encore 2 ou 3 ans, et maintenir une masse salariale faible.

        Le truc c'est que si on vend Kluivert 30M, on ne sera plus dans l'obligation de vendre beaucoup d'autres joueurs. Un Fofana avec et on est bon. Il ne faut donc pas oublier que si ce n'est pas lui qui part ce sera un autre à sa place, donc tout dépend de l'importance du joueur concerné dans le groupe, et de sa valeur.

        Par contre attention, nous sommes dans une période charnière de la saison, on peut désolidariser complètement l'équipe comme on peut la maintenir solide, et ainsi atteindre de beaux objectifs en fin de saison. D'où l'importance d'attendre la fin de saison pour vendre, qui auront d'ailleurs surement la même valeur si ce n'est plus.

        Signaler
    10. Monark
      Monark - lun 2 Fév 26 à 13 h 52

      En dessous de 60M€ , on ne bouge même pas un sourcil.
      Non mais , de qui se moque t’on ?,

      Signaler
    11. Avatar
      manu - lun 2 Fév 26 à 13 h 56

      Y'a pas trop de questions à se poser, c'est 40M ou rien...et si on le vend 40M,on les remets direct pour rapatrier le roi Georges à 35M et on a 5 M pour payer son salaire sur un an et demi !

      Signaler
    12. Monark
      Monark - lun 2 Fév 26 à 13 h 56

      Natjuni, comment peux-tu t’exprimer ainsi ?
      Le foot pour toi c’est du training , et au diable l’esprit de club et les ambitions de l ‘OL.
      🙄

      Signaler
      1. Natjuni - Retro Football Gang
        Natjuni – Retro Football Gang - lun 2 Fév 26 à 14 h 03

        Tu voulais, je pense, parler de trading… Regarde la situation économique et le modèle économique de l’OL, la manière dont le club est perçu à l’international (comme un club tremplin, axé sur l’achat de joueurs en post-formation et leur revente), et tu comprendras probablement comment le football fonctionne : les joueurs ne sont malheureusement que des pions dans un système.

        Est-ce que je vois le football comme ça ? Fort heureusement, non. J’aime m’attacher à des joueurs, et c’est très difficile de le faire quand il y a autant de changements. J’aimerais qu’ils restent plus longtemps au club, mais malheureusement les effectifs évoluent de plus en plus en vite, j'espere (et je pense) qu'on retrouvera plus de stabilité à ce niveau là MAIS plus de 20 millions sur Kluivert ( on a failli etre en L2, déficit colosal ça part etmerci pour tout!)

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 14 h 15

          Natjuni, je pense que c'était la vision que l'on avait de l'OL sur ces dernières années, mais attention peut-être qu'on est en train de prendre un chemin différent désormais. C'est tout nouveau donc on ne peut rien confirmer et ce ne sont que des hypothèses, mais j'ai espoir que l'OL soit sur la fin de cette méthode.

          Ou alors en tout cas c'est beaucoup plus réfléchis que ça ne l'était précédemment. D'ailleurs je trouve que Rennes aujourd'hui ressemble beaucoup à l'OL d'il y a quelques années. Ça recrute très cher, ça forme très bien, mais sportivement il n'y a aucun sens.

          Je pense qu'aujourd'hui l'OL recrute peu cher, afin, dans les premières années, de faire un bénéfice et de combler les dettes, mais tout en ayant pour objectif de performer collectivement ! Avant j'ai plutôt l'impression que le club voulait mettre en valeur individuellement certains joueurs, ça fonctionnait, on les vendait 30, 40, 50M... Et on recommençait l'année suivante.

    13. Avatar
      Gonedamien38 - lun 2 Fév 26 à 14 h 09

      Évidemment qu'il va prendre de la valeur mais au delà de ça, c'est notre couteau suisse en défense.
      Capable de jouer latéral droit, dc et latéral gauche. On l'a vue hier. Tessmann peut jouer dc mais qui tient son rôle au milieu, personne. Très important encore hier pour l'équilibre de l'équipe
      Kluivert est devenue 1 remplaçant de luxe. Amn doit souffler, Kluivert peut jouer. Avec la blessure de taglia en plus
      Sinon il reste hateboer pour le rôle de Kluivert mais c'est loin d'être la même histoire
      On est en course sur 3 tableaux, dans le coup pour la 3° place en championnat et 1 qualif direct en c1, faut savoir si on veut être ambitieux ou pas. On est léger en défenseur...

      Signaler

