Mercato : la valeur de l'effectif de l'OL est en chute libre cet été

Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

D'après la base de données de Transfermarkt, l'Olympique lyonnais est éjecté du Top 5 des équipes de Ligue 1 avec la plus haute valeur marchande.

L'Olympique lyonnais se retrouve au sein d'un cercle vicieux durant ce mercato estival. La rétrogradation en Ligue 2, prononcée par la DNCG le 24 juin dernier, a fait l'effet d'une bombe. La direction lyonnaise se retrouve dans l'obligation de continuer à vendre des joueurs afin de récupérer le maximum d'argent. Dans l'optique du passage devant la commission d'appel du gendarme financier du football français, c'est Michele Kang et Michael Gerlinger qui ont pris la main à la place de John Textor.

Lucas Perri, Malick Fofana ou encore Georges Mikautadze pourraient quitter le club rhodanien et ainsi renflouer en partie les caisses. La situation que vit l'OL est en train de tuer à petit feu la valeur marchande de l'effectif lyonnais. Et ce n'est hélas que le début de cette dégringolade.

L'OL dans le ventre fou des effectifs les plus précieux en Ligue 1

D'après les données de Transfermarkt, l'Olympique lyonnais ne fait plus partie des cinq effectifs avec la plus grande valeur marchande en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est sur une autre planète avec 1,12 milliard d'euros. Suivent ensuite l'AS Monaco (415,7 millions) et l'Olympique de Marseille (329,1 millions). Le LOSC (264,6 millions) et l'OGC Nice (203,1 millions) clôturent le Top 5.

À la 6e place, on retrouve le Stade Rennais avec 202 millions. En 7e position, le RC Strasbourg (198,9 millions). L'OL se classe alors 8e avec 180,9 millions. Le club rhodanien se rapproche donc dangereusement de la deuxième moitié du tableau. Par ailleurs, ce classement reste à relativiser dans la mesure où certains joueurs pourraient avoir des valeurs marchandes plus élevées en réalité. Lucas Perri est évalué à 10 millions d'euros et Malick Fofana à 30...