L'OL en 4-4-2 losange contre l'AS Roma

Ce mercredi, l'OL féminin a l'occasion de valider sa qualification pour le tour suivant contre l'AS Roma. Après avoir fait tourner pour le derby contre Saint-Etienne, Joe Montemurro est revenu à du classique en Ligue des champions. Toutefois, le coach semblerait avoir changé de système.

4-4-2 losange ou 4-3-3 ? Ce sera la grande question au moment du coup d'envoi donné ce mercredi soir à 21h. A la lecture de la formation alignée par Joe Montemurro pour affronter l'AS Roma, tout porterait à croire que l'OL ait choisi d'évoluer dans un nouveau système après le 3-4-3 et le 4-3-3. Toutefois, vu les armes présentes dans le onze de départ, un schéma classique est loin d'être exclu. Quoi qu'il en soit, pour la réception de la Roma, la seule chose certaine est que la formation lyonnaise ne prend pas ce quatrième rendez-vous européen à la légère. Après avoir largement fait tourner pour le derby contre l'AS Saint-Etienne, Joe Montemurro est revenu à du classique sur les noms couchés.

Reposées pendant 90 minutes ou moins pour le derby, Vanessa Gilles, Sofia Svava, Damaris, Melchie Dumornay ou encore Tabitha Chawinga font leur retour dans le onze. On aurait pu penser que Kadidiatou Diani en ferait de même mais l'attaquante démarre encore une fois sur le banc, laissant ainsi l'animation offensive à Dumornay et Chawinga, très certainement épaulées par Van de Donk. Sur le côté droit de l'attaque ou en soutien ? C'est toute la question de ce début de match.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard (cap), Svava - Horan, Damaris, Marozsan - Van de Donk - Dumornay, Chawinga