Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

OL Académie : avec Molebe, la réserve veut enchaîner contre Seyssinet

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Lyon-La Duchère le week-end dernier, la réserve de l'OL s'est donnée un peu d'air. Il faudra toutefois confirmer ce samedi à la maison contre Seyssinet, douzième de la poule H.

    C'est une victoire sur laquelle pas grand-monde n'aurait parié avant le coup d'envoi. En déplacement dans le 9e arrondissement samedi dernier, la réserve de l'OL avait réussi à repartir avec les trois points dans le derby contre Lyon-La Duchère. En s'imposant contre les voisins, pourtant troisièmes de la poule H, les joueurs de Gueïda Fofana se sont donné un peu d'air au classement. Le doublé d'Enzo Molebe et la réalisation de Tiago Gonçalves laissent certes l'OL à la 8e place, mais il y a désormais sept longueurs d'avance sur la zone rouge. Il faudra malgré tout confirmer ce succès ce samedi à 18h du côté du GOLTC.

    Molebe, seul jeune de Berne à redescendre

    Après une équipe de haut de tableau, les Lyonnais reçoivent Seyssinet, douzième sur quatorze. Un match plus qu'abordable sur le papier, mais les coéquipiers d'Ali Hassan ont montré que rien ne coulait de source cette saison en National 3. Il va donc falloir faire preuve de sérieux pour cette équipe lyonnaise qui devrait voir Molebe redescendre des pros, avec le retour d'Endrick dans le groupe pour le déplacement à Metz. Le jeune attaquant est à présent sur la liste des départs, comme l'a annoncé Paulo Fonseca vendredi, même s'il n'est pas le seul, Alejandro Gomes Rodriguez subissant le même sort mais qui sera en Lorraine malgré tout.

