L’OL Lyonnes avec Katoto en pointe contre l’OM

Après le premier accroc en Première Ligue dimanche dernier au Paris FC, l'OL Lyonnes veut rependre les choses en mains ce samedi. Pour le huitième de finale de Coupe de France contre l'OM, Jonatan Giraldez aligne Marie-Antoinette Katoto en pointe dans un onze mixé pour une fois.

Un duel olympique que presque personne verra. Ce samedi (16h), les joueuses de Jonatan Giraldez se déplacent à Marseille pour les huitièmes de la Coupe de France. Une rencontre qui se dispute à Martigues, mais surtout dans un relatif anonymat médiatique, n’ayant pas de diffuseur « gratuit ». Cela n’empêchera pas les coéquipières de Wendie Renard de rectifier le tir après l’accroc de dimanche dernier en championnat.

Pour ce match de coupe, Giraldez a plutôt réussi à mixer joueuses titulaires et remplaçantes habituelles pour ne pas tout bouleverser. Ainsi, elles sont cinq à avoir débuté contre le Paris FC et à enchaîner ce samedi contre l’OM. Christiane Endler, Wendie Renard, Selma Bacha, Lindsey Heaps ainsi que Melchie Dumornay auront à coeur de se racheter après les difficultés parisiennes.

La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Sombath, Renard, Bacha - Heaps, Shrader - Becho, Dumornay, Brand - Katoto