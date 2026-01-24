Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

L’OL Lyonnes avec Katoto en pointe contre l’OM

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Après le premier accroc en Première Ligue dimanche dernier au Paris FC, l'OL Lyonnes veut rependre les choses en mains ce samedi. Pour le huitième de finale de Coupe de France contre l'OM, Jonatan Giraldez aligne Marie-Antoinette Katoto en pointe dans un onze mixé pour une fois.

    Un duel olympique que presque personne verra. Ce samedi (16h), les joueuses de Jonatan Giraldez se déplacent à Marseille pour les huitièmes de la Coupe de France. Une rencontre qui se dispute à Martigues, mais surtout dans un relatif anonymat médiatique, n’ayant pas de diffuseur « gratuit ». Cela n’empêchera pas les coéquipières de Wendie Renard de rectifier le tir après l’accroc de dimanche dernier en championnat.

    Pour ce match de coupe, Giraldez a plutôt réussi à mixer joueuses titulaires et remplaçantes habituelles pour ne pas tout bouleverser. Ainsi, elles sont cinq à avoir débuté contre le Paris FC et à enchaîner ce samedi contre l’OM. Christiane Endler, Wendie Renard, Selma Bacha, Lindsey Heaps ainsi que Melchie Dumornay auront à coeur de se racheter après les difficultés parisiennes.

    La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Sombath, Renard, Bacha - Heaps, Shrader - Becho, Dumornay, Brand - Katoto

    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Académie : avec Molebe, la réserve veut enchaîner contre Seyssinet
    5 commentaires
    1. janot06
      janot06 - sam 24 Jan 26 à 15 h 58

      Je n'ai pas l'impression que la rencontre soit retransmise par OLPLAY. Actuellement, on a droit à FC93-OL et il reste encore 10mn de match alors que les féminies commencent le leur dans deux minutes...

      Signaler
    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 24 Jan 26 à 16 h 01

      Salut,
      Les fidèles : janot , OL 91 , chignol , seb 66, et bien d'autres connectés, j'attends vos commentaires pertinents, si je ne peux rien voir ...🤞

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - sam 24 Jan 26 à 16 h 07

        Ben, l faudrait qu'il y ait des images pour pouvoir commenter, et là, rien concernant le match des filles...
        A moins que le coup d'envoi ait été retardé ?

        Signaler
    3. Avatar
      brad - sam 24 Jan 26 à 16 h 07

      Le Progrès sport normalement fait des commentaires en direct pour ceux qui n'ont pas canal +

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - sam 24 Jan 26 à 16 h 09

        Audio en direct sur YT ; https://www.youtube.com/watch?v=ENZke8pb5kc

        Signaler

