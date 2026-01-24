À Metz dès ce samedi, l’OL aura un œil sur OM - Lens

Après une dernière séance collective, les joueurs de l’OL vont prendre la direction de Metz ce samedi. En Lorraine, Paulo Fonseca et sa formation auront certainement un œil sur le match entre l’OM et Lens, à 21h05.

Revenus de Berne en car dans la nuit de jeudi à vendredi, les joueurs de l’OL ont eu le droit à un programme allégé vendredi en fin d’après-midi. Seuls les remplaçants, non-qualifiés et Moussa Niakhaté ont effectué une séance sous la pluie. Les titulaires contre les Young Boys de Berne ont eux eu le droit à une séance de récupération en salle. Ce samedi représentait donc l’unique séance collective pour préparer le déplacement à Metz qui se tiendra dimanche à 17h15. L’occasion d’en savoir plus sur l’état physique d’Abner, alors que Nicolas Tagliafico est absent pour les quatre prochaines semaines. Après cette séance, les Lyonnais vont prendre la direction de la Lorraine, pour une mise au vert, en raison de l’horaire du match dimanche.

Une victoire lensoise avant tout ?

Cette soirée messine sera l’occasion pour les coéquipiers de Corentin Tolisso de suivre tous ensemble un match qui aura certainement une incidence indirecte sur l’obligation de gagner à Metz dimanche. Ce samedi (21h05), l’OM, troisième à deux longueurs, reçoit le RC Lens de Pierre Sage, actuellement leader avec dix points d’avance sur l’OL. Quelque chose nous dit que le choix du résultat final devrait être vite trouvé dans les rangs lyonnais. Sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" lundi soir, Nicolas Puydebois n'avait pas mis longtemps à choisir son camp.