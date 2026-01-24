Actualités
Corinne Diacre et Wendie Renard lors d'une conférence de presse à l'Euro 2022 avec les Bleues
Corinne Diacre et Wendie Renard lors d’une conférence de presse à l’Euro 2022 avec les Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OM - OL Lyonnes : les particulières retrouvailles avec Diacre

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi, l’OL Lyonnes se déplace à Martigues pour affronter l’OM en Coupe de France. Un match qui marquera les retrouvailles de plusieurs joueuses lyonnaises avec Corinne Diacre, l’ancienne sélectionneuse des Bleues.

    Comme le derby, le duel des Olympiques n'a pas vraiment la même portée dans le football féminin français que chez les garçons. Le match entre l'OM et l'OL Lyonnes qui se tient ce samedi à 16h ne va donc très clairement pas déclencher les passions comme cela devrait être le cas le 1er mars prochain pour l'Olympico en Ligue 1.

    Toutefois, ce huitième de Coupe de France féminine ne manquera pas de piquant, la faute notamment à des retrouvailles assez particulières entre les deux formations, avec un lien : l'équipe de France féminine. Pas encore sur le banc marseillais lors du match aller de Première Ligue en septembre dernier, Corinne Diacre va retrouver pour la première fois sur les trois dernières années d'anciennes joueuses qu'elle entraînait chez les Bleues.

    De nombreuses Lyonnaises parmi les "frondeuses"

    Sélectionneuse de 2017 à 2023, la coach de l'OM avait connu une histoire tumultueuse, particulièrement avec sa capitaine Wendie Renard. Elle avait retiré le brassard à la Lyonnaise après l’Euro 2017, le confiant à Amandine Henry, avant de faire machine arrière en 2021. Mais le clou du spectacle a eu lieu en 2023. Après des années de tension, Wendie Renard a annoncé son retrait de la sélection, suivie par Kadidiatou Diani ou encore Marie-Antoinette Katoto, ce qui avait entraîné le limogeage de Diacre. L'ambiance risque donc d'être très fraîche ce samedi en fin d'après-midi...

    à lire également
    Aguerd contre Thomasson lors de Lens - OM
    À Metz dès ce samedi, l’OL aura un œil sur OM - Lens
    1 commentaire
    1. seb.66
      seb.66 - sam 24 Jan 26 à 13 h 36

      Actuellement Chelsea VS Arsenal
      https://livetv872.me/frx/eventinfo/332817545__chelsea_f__arsenal_f/

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Aguerd contre Thomasson lors de Lens - OM
    À Metz dès ce samedi, l’OL aura un œil sur OM - Lens 14:20
    Corinne Diacre et Wendie Renard lors d'une conférence de presse à l'Euro 2022 avec les Bleues
    OM - OL Lyonnes : les particulières retrouvailles avec Diacre 13:30
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    OL - Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ? 12:40
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes ne sera pas disponible en clair 11:50
    Le Parc OL en plein chantier en cet été 2025
    Le changement de pelouse au Parc OL a débuté 11:00
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France : l'OL Lyonnes sans Diani ou encore Engen contre l'OM 10:16
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    OL - Ligue 1 : Metz ne va pas "mettre 3 gardiens et 6 défenseurs" pour stopper sa série 09:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL : Paulo Fonseca évoque sa gestion des gardiens 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    OL : mais d’où vient le chant à la mode "Lyonnais, on est là et bien là !" ? 08:00
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Contre l’OM, l’OL Lyonnes devra "bien jouer pour marquer" 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL : "Même face aux belles équipes", Metz veut prendre des points 23/01/26
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    OL : "On doit rester calmes et équilibrés", réclame Paulo Fonseca 23/01/26
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez sur le départ cet hiver 23/01/26
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    OL : Nicolas Tagliafico forfait pour un mois 23/01/26
    Face à l'OL, Metz récupère ses champions d'Afrique 23/01/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme de ce week-end 23/01/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Ligue Europa : Ruben Kluivert lui aussi en sursis pour la suite 23/01/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : l'OL connaîtra son adversaire le 27 février 23/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut