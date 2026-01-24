OM - OL Lyonnes : les particulières retrouvailles avec Diacre

Ce samedi, l’OL Lyonnes se déplace à Martigues pour affronter l’OM en Coupe de France. Un match qui marquera les retrouvailles de plusieurs joueuses lyonnaises avec Corinne Diacre, l’ancienne sélectionneuse des Bleues.

Comme le derby, le duel des Olympiques n'a pas vraiment la même portée dans le football féminin français que chez les garçons. Le match entre l'OM et l'OL Lyonnes qui se tient ce samedi à 16h ne va donc très clairement pas déclencher les passions comme cela devrait être le cas le 1er mars prochain pour l'Olympico en Ligue 1.

Toutefois, ce huitième de Coupe de France féminine ne manquera pas de piquant, la faute notamment à des retrouvailles assez particulières entre les deux formations, avec un lien : l'équipe de France féminine. Pas encore sur le banc marseillais lors du match aller de Première Ligue en septembre dernier, Corinne Diacre va retrouver pour la première fois sur les trois dernières années d'anciennes joueuses qu'elle entraînait chez les Bleues.

De nombreuses Lyonnaises parmi les "frondeuses"

Sélectionneuse de 2017 à 2023, la coach de l'OM avait connu une histoire tumultueuse, particulièrement avec sa capitaine Wendie Renard. Elle avait retiré le brassard à la Lyonnaise après l’Euro 2017, le confiant à Amandine Henry, avant de faire machine arrière en 2021. Mais le clou du spectacle a eu lieu en 2023. Après des années de tension, Wendie Renard a annoncé son retrait de la sélection, suivie par Kadidiatou Diani ou encore Marie-Antoinette Katoto, ce qui avait entraîné le limogeage de Diacre. L'ambiance risque donc d'être très fraîche ce samedi en fin d'après-midi...