Rival et bientôt adversaire de l'OL, Lille perd Hamza Igamane

Lors de la finale de la CAN, Hamza Igamane s'est gravement blessé. Un coup dur pour Lille, rival de l'OL, qui se déplacera bientôt dans le Rhône.

On l'a vu lors des deux confrontations entre Lille et l'OL cette saison (0-1 et 1-2), Olivier Giroud est en difficulté face aux défenseurs rhodaniens. Mais l'avant-centre très expérimenté n'aura pas vraiment le choix et devra se démultiplier sur la deuxième partie de saison. En effet, son concurrent, Hamza Igamane, ne rejouera plus sur l'exercice 2025-2026.

Comme l'avait indiqué son sélectionneur, Walid Regragui, le Marocain s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure survenue lors de la finale de la CAN face au Sénégal de Moussa Niakhaté. Entré à la 98e minute, l'attaquant n'a pas terminé la prolongation et a laissé ses coéquipiers à 10 à la mi-temps, l'entraîneur ayant effectué tous ses changements.

OL - Lille le 1er février

Le LOSC en est très peiné, puisqu'il perd son meilleur buteur. Actuellement cinquième de Ligue 1, il devra faire sans le joueur de 23 ans pour la fin du championnat. Les hommes de Bruno Genesio doivent rencontrer l'Olympique lyonnais le 1er février (15 heures) dans un choc crucial en vue du top 4. Sans Hamza Igamane donc, ce qui change un peu la donne.