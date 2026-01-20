Rival et bientôt adversaire de l'OL, Lille perd Hamza Igamane

Lors de la finale de la CAN, Hamza Igamane s'est gravement blessé. Un coup dur pour Lille, rival de l'OL, qui se déplacera bientôt dans le Rhône.
On l'a vu lors des deux confrontations entre Lille et l'OL cette saison (0-1 et 1-2), Olivier Giroud est en difficulté face aux défenseurs rhodaniens. Mais l'avant-centre très expérimenté n'aura pas vraiment le choix et devra se démultiplier sur la deuxième partie de saison. En effet, son concurrent, Hamza Igamane, ne rejouera plus sur l'exercice 2025-2026.
Comme l'avait indiqué son sélectionneur, Walid Regragui, le Marocain s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure survenue lors de la finale de la CAN face au Sénégal de Moussa Niakhaté. Entré à la 98e minute, l'attaquant n'a pas terminé la prolongation et a laissé ses coéquipiers à 10 à la mi-temps, l'entraîneur ayant effectué tous ses changements.
OL - Lille le 1er février
Le LOSC en est très peiné, puisqu'il perd son meilleur buteur. Actuellement cinquième de Ligue 1, il devra faire sans le joueur de 23 ans pour la fin du championnat. Les hommes de Bruno Genesio doivent rencontrer l'Olympique lyonnais le 1er février (15 heures) dans un choc crucial en vue du top 4. Sans Hamza Igamane donc, ce qui change un peu la donne.
On a le cul bordé cette saison, pratiquement toutes les équipes qu'on rencontre sont décimés de bien souvent tous leurs meilleurs joueurs.
Pour Lille c'est sur que sans Igamane cette équipe n'a plus la même grandeur, c'est comme si on perdait Tolisso chez nous.
Salut @JUNi DU 36!
Arrête, tu vas nous porter la scoumoune! On a déjà donné avec les blessures, avec Fofana et Nuamah qui ne sont pas encore de retour et qui auront dans le meilleur des cas manqué bien plus de la moitié de la saison.
Mais ça pend au nez de tous les clubs avec la multiplication des matchs, surtout ceux qui jouent plusieurs compétitions, et avec des "internationaux" qui eux jouent en plus les compétitions inter-nations.
Je rejoins Olympien First ; L'OL a beaucoup donné au niveau des blessures et non des moindres avec Fofana et Nuamah et si on joute les departs de Lacazette et Mikau ; jouer sans ailiers et sans veritable attaquant ; Chaque club a dans la saison une serie de mauvaises blessures et absences imposees . c'est au club d'anticiper par la longueur du banc .
Tu as la mémoire courte, Nuamah pratiquement out une saison entière, Fofana 3 à 4 mois... Bon Fofana ça a permis à Moreira de se révéler et Fonseca va enfin avoir des problèmes de riches avec des brainstormings pour la compo de l'équipe.
Anticiper aussi en faisant tourner les joueurs.
Un joueur de 23 ans qui se pète les croisés, c'est une quantité d'efforts excessifs à la base ou un protocole de prévention par renforcement musculaire qui est insuffisant.