À droite ou dans l'axe, Endrick veut "aider l'OL"

Aligné plutôt à droite depuis son arrivée à l'OL, Endrick ne s'en formalise pas. Il faut dire qu'il y a de nombreuses permutations entre lui et Pavel Šulc.

L'échantillon est pour l'instant très court (deux rencontres). Difficile donc de se faire une véritable idée sur l'association entre Pavel Šulc et Endrick. De ce que nous avons observé depuis le début de l'année, c'est que le joueur prêté par le Real Madrid évolue principalement sur le côté droit. Le Tchèque étant davantage dans l'axe. Mais l'animation mise en place par Paulo Fonseca est assez mouvante pour les deux hommes. Il n'est donc pas impossible pour eux de permuter en fonction de la situation.

Son véritable poste est bien numéro 9, mais...

En tout cas, le Brésilien semble ne pas y accorder une grande importance. Cela ne le dérange pas d'occuper cette position. "Non, vous savez, tous ceux qui connaissent le foot savent que mon poste n'est pas sur le côté droit, c'est "camisa nove" (numéro 9). Mais c'est ce que je dis toujours, je veux jouer et je vais tout faire pour ça. Si on met à droite, je vais le faire pour aider mon équipe. À droite, Paulo (Fonseca) me laisse de la liberté, a-t-il expliqué à L'Équipe. Et lors du dernier match, j'ai marqué le premier but dans une position de 9. Le coach sait que je suis un avant-centre, mais il a eu besoin de moi sur l'aile. Je suis là pour aider Lyon, pour être un plus. Comme ailier droit ou comme numéro 9 ou même 10."

Au cours de cet entretien, Endrick a également été interrogé sur son avenir. Peut-il poursuivre à l'Olympique lyonnais au-delà de son prêt ? Ce serait en tout cas le souhait de son entraîneur. "Dieu seul sait ce qu'il va se passer, s'il va me dire de rester ici ou pas, a-t-il répondu. Personne ne sait déjà ce qu'il va advenir demain."