Actualités
Endrick lors d'OL - Brest
Endrick lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À droite ou dans l'axe, Endrick veut "aider l'OL"

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Aligné plutôt à droite depuis son arrivée à l'OL, Endrick ne s'en formalise pas. Il faut dire qu'il y a de nombreuses permutations entre lui et Pavel Šulc.

    L'échantillon est pour l'instant très court (deux rencontres). Difficile donc de se faire une véritable idée sur l'association entre Pavel Šulc et Endrick. De ce que nous avons observé depuis le début de l'année, c'est que le joueur prêté par le Real Madrid évolue principalement sur le côté droit. Le Tchèque étant davantage dans l'axe. Mais l'animation mise en place par Paulo Fonseca est assez mouvante pour les deux hommes. Il n'est donc pas impossible pour eux de permuter en fonction de la situation.

    Son véritable poste est bien numéro 9, mais...

    En tout cas, le Brésilien semble ne pas y accorder une grande importance. Cela ne le dérange pas d'occuper cette position. "Non, vous savez, tous ceux qui connaissent le foot savent que mon poste n'est pas sur le côté droit, c'est "camisa nove" (numéro 9). Mais c'est ce que je dis toujours, je veux jouer et je vais tout faire pour ça. Si on met à droite, je vais le faire pour aider mon équipe. À droite, Paulo (Fonsecame laisse de la liberté, a-t-il expliqué à L'Équipe. Et lors du dernier match, j'ai marqué le premier but dans une position de 9. Le coach sait que je suis un avant-centre, mais il a eu besoin de moi sur l'aile. Je suis là pour aider Lyon, pour être un plus. Comme ailier droit ou comme numéro 9 ou même 10."

    Au cours de cet entretien, Endrick a également été interrogé sur son avenir. Peut-il poursuivre à l'Olympique lyonnais au-delà de son prêt ? Ce serait en tout cas le souhait de son entraîneur. "Dieu seul sait ce qu'il va se passer, s'il va me dire de rester ici ou pas, a-t-il répondu. Personne ne sait déjà ce qu'il va advenir demain."

    à lire également
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL : Paulo Fonseca aimerait conserver Endrick au-delà de cette saison
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 31 Jan 26 à 12 h 49

      En tant que figure papale et représentant de Dieu, il te recommande de rester . 🙏😇
      En vérité je te le dis .

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - sam 31 Jan 26 à 13 h 29

      Je crois que Darn va voir le stade des lumières à guichets fermés demain après-midi.
      Ce Darn est un petit veinard.
      Ca fait du bruit le stade plein, beaucoup de bruit !

      L'OL aussi a de la chance en ce moment, on risque même de gagner un peu d'argent avec le stade, tout peut arriver

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    L'OL Lyonnes anime son avant et après-match contre Saint-Étienne 13:30
    Endrick lors d'OL - Brest
    À droite ou dans l'axe, Endrick veut "aider l'OL" 12:40
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : combien a rapporté la première phase de la Ligue Europa 11:50
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : objectif 8es de finale pour l'équipe Gambardella 11:00
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) en lice pour le plus beau but du mois 10:10
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Clémence Gonçalves au sifflet du choc PSG - OL Lyonnes 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Malgré ses 9 victoires d'affilée, l'OL ne cède pas au chant des sirènes 08:40
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Nice et Strasbourg 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala encore sur le flanc pour "dix jours" 07:30
    Ruddy Buquet
    Coupe de France : Ruddy Buquet aux commandes d’OL - Laval 30/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 30/01/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert 30/01/26
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Révoqué d'Eagle Football, Textor ne peut plus vendre de joueurs à Botafogo 30/01/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Nous n'avons encore rien gagné" 30/01/26
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Sulc disponible, première convocation à venir pour Nartey 30/01/26
    Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d'OL - PAOK
    OL - Ligue Europa : Himbert détrône Benzema avant de l’être à son tour par Gomes Rodriguez 30/01/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick n’est pas "venu rigoler et faire des blagues" en Ligue 1 et à l’OL 30/01/26
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    À deux jours d'OL - Lille, Pavel Sulc de retour à l'entraînement 30/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut