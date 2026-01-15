OL Académie : Bojan Zekovic rejoindra l'équipe de France U16

Jeune attaquant des U17 de l'OL, Bojan Zekovic a été sélectionné par Johan Radet pour jouer en équipe de France U16. Le rassemblement aura lieu la semaine prochaine.

Comme les U17, l'équipe de France U16 aura un stage de rentrée en ce début d'année. Rendez-vous à Clairefontaine la semaine prochaine pour Bojan Zekovic et ses coéquipiers. L'avant-centre de l'Olympique lyonnais est dans la liste du sélectionneur Johan Radet pour ce rassemblement.

Les Français ont rendez-vous dans les Yvelines du lundi 19 au vendredi 23 janvier. Ils seront 22 membres de la génération 2010 à prendre part à cet évènement. Cette équipe U16 Avenir en profitera pour se mesurer au Luxembourg au cours de matchs amicaux. Les deux confrontations se tiendront le mercredi 21 et le vendredi 23 janvier.

Détenteur d'un contrat aspirant à l'OL

Passé par le FC Nantes et Cholet, l'attaquant évolue avec actuellement les U17 de Samy Saci. Le week-end passé, il a notamment marqué lors de la rencontre de préparation face au Paris Saint-Germain (2-2). Le jeune footballeur âgé de 15 ans est arrivé à l'OL en 2023. Depuis, il a signé un contrat aspirant en août 2025, après une saison durant laquelle il avait terminé meilleur marqueur des U17 malgré sa blessure fin mars. Cette saison, il a repris progressivement en revenant fin septembre.