D1 : OL Lyonnes - Saint-Étienne prévu le 8 février à 15 heures

  • par Gwendal Chabas

    • Un mois après le derby en Coupe de France, l'OL Lyonnes recevra Saint-Étienne en Première Ligue. Le match aura lieu le dimanche 8 février à 15 heures.

    Pour analyser ses adversaires à la vidéo, l'OL Lyonnes pourra se servir de ses propres rencontres. Il doit par exemple défier trois fois Marseille en un mois. On remarque également les deux derbies contre Saint-Étienne entre le 10 janvier et le 8 février. Cette dernière date a été confirmée mercredi par la FFF. Les Lyonnaises accueilleront les Stéphanoises le deuxième dimanche de février.

    Une semaine à deux matchs

    Le coup d'envoi de la partie est attendu pour 15 heures. C'est Canal +, le diffuseur officiel de la compétition, qui la retransmettra. Lors de ce même week-end, le samedi, le Paris FC recevra le PSG, pour un duel entre les deux concurrents des Fenottes. Même si actuellement, leur dauphin est le FC Nantes, qui compte déjà douze points de retard.

    En 16es de finale de la Coupe de France, les coéquipières de Wendie Renard ont balayé l'ASSE 6 à 0 du côté du Forez. Elles seront encore largement favorites lors de cette 15e journée de D1. À noter que le match se déroulera quelques jours après le quart de finale de Coupe LFFP contre Marseille (autour du 4 février)

    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    OL Lyonnes : Alice Sombath signe pour une saison de plus

