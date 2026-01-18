Actualités
Le Parc OL lors d'OL - Rennes
Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Brest : une affluence dans la lignée des dernières à domicile

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • Malgré le caractère particulier de la rencontre, OL - Brest ne déchaînera pas les foules. Comme face au Havre ou à Nantes, le Parc OL dépassera timidement les 45 000 spectateurs.

    Décalée de quelques heures, elle aurait certainement poussé le peuple lyonnais à se déplacer en masse. Seulement, la rencontre entre l’OL et Brest se jouera bien ce dimanche à 20h45. Pas forcément l’horaire adéquate pour attirer les familles alors que l’école se présente dès le lendemain à l’aube. C’est une explication, même si elle ne tient pas vraiment pour les gros matchs, à l’affluence plutôt mesurée dans laquelle se jouera la rencontre de la 18e journée de Ligue 1. OL - Brest représente pourtant le match anniversaire des 10 ans du Parc OL, mais cela n’a pas suffi à faire du stade une enceinte comble.

    Un engouement limité autour des 10 ans à Décines

    Ce dimanche soir, la barre des 45 000 spectateurs devrait être franchie, mais de façon timide. Une déception alors que des festivités pour l’anniversaire sont prévues. Mais qui reste dans la lignée des dernières sorties en Ligue 1 à la maison. Les venues du Havre (42 168) et de Nantes (46 449), pourtant match anniversaire des 75 ans du club, ont affiché une moyenne à cheval sur cette barre des 45 000. La norme désormais pour ces matchs de deuxième partie de tableau ? 

    OL Fekir Ghezzal Tolisso
    Rescapés de 2016, Tolisso et Ghezzal manqueront la fête au Parc OL
    4 commentaires
    1. OLsan
      OLsan - dim 18 Jan 26 à 11 h 10

      C’est justement à cause de l’horaire que je n’emmènerai pas mon gone. Samedi à 17h, match non diffusé par Ligue 1+, je n’aurais pas hésité

      Signaler
      1. Valbranque
        Valbranque - dim 18 Jan 26 à 12 h 08

        Je suis allé au match de CdF contre Saint-Cyr-Collonges. Garé aux Panettes. Il était presque minuit quand on a enfin pu regagner la voiture après une attente interminable pour le tram. Absolument pas idéal pour les enfants mais on se l’était permis car c’était pendant les vacances. C’est justement ce que je n’aime pas avec ce nouveau stade. Trop loin pour ceux qui habitent au centre ou à l’ouest.
        Le métro à Gerland c’était quand même beaucoup plus pratique pour beaucoup d’entre nous

        Signaler
        1. Mimoun
          Mimoun - dim 18 Jan 26 à 12 h 29

          Et, je ne voudrais pas remettre une pièce dans le débat, mais à Gerland ce match se jouait à guichets fermés, ambiance max garanti !...

    2. Avatar
      Poupette38 - dim 18 Jan 26 à 12 h 01

      🤔 😠 👎

      Signaler

