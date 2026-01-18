OL - Brest : une affluence dans la lignée des dernières à domicile

Malgré le caractère particulier de la rencontre, OL - Brest ne déchaînera pas les foules. Comme face au Havre ou à Nantes, le Parc OL dépassera timidement les 45 000 spectateurs.

Décalée de quelques heures, elle aurait certainement poussé le peuple lyonnais à se déplacer en masse. Seulement, la rencontre entre l’OL et Brest se jouera bien ce dimanche à 20h45. Pas forcément l’horaire adéquate pour attirer les familles alors que l’école se présente dès le lendemain à l’aube. C’est une explication, même si elle ne tient pas vraiment pour les gros matchs, à l’affluence plutôt mesurée dans laquelle se jouera la rencontre de la 18e journée de Ligue 1. OL - Brest représente pourtant le match anniversaire des 10 ans du Parc OL, mais cela n’a pas suffi à faire du stade une enceinte comble.

Un engouement limité autour des 10 ans à Décines

Ce dimanche soir, la barre des 45 000 spectateurs devrait être franchie, mais de façon timide. Une déception alors que des festivités pour l’anniversaire sont prévues. Mais qui reste dans la lignée des dernières sorties en Ligue 1 à la maison. Les venues du Havre (42 168) et de Nantes (46 449), pourtant match anniversaire des 75 ans du club, ont affiché une moyenne à cheval sur cette barre des 45 000. La norme désormais pour ces matchs de deuxième partie de tableau ?