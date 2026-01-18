OL - Brest : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre OL - Brest comptant pour la 18e journée de Ligue 1.

Avant-match

La phase retour sera officiellement lancée ce dimanche soir à Décines. Si un match de Ligue 1 a déjà eu lieu en 2026 pour l'OL, le déplacement à Monaco n'était que la dernière journée de la phase aller. Une première partie de saison terminée en apothéose sur le Rocher et que les Lyonnais entendent bien faire fructifier avec la venue de Brest. Dans ce dimanche si spécial, Paulo Fonseca espère voir ses joueurs continuer sur leur série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Cela serait le parfait dénouement d'une soirée d'anniversaire que personne ne veut voir rater.

Dix ans après son installation au Parc OL, le club soufflera en effet ses bougies contre le club breton. Aucun autre résultat qu'une victoire est attendu pour que ce soit la cerise sur le gâteau. Pour cette première de l'année à la maison, Fonseca peut bien évidemment compter sur Endrick, qui va faire ses grands débuts face à ses supporters. Un renfort qui inspire de la crainte chez Eric Roy, qui peut malgré tout se féliciter de voir Corentin Tolisso suspendu. Le capitaine sera l'un des deux absents du jour avec Rachid Ghezzal. Tous deux suivront des tribunes ce match qui peut permettre à l'OL de retrouver le top 4 de la Ligue 1.

A quelle heure se joue OL - Brest ?

Pour ses dix ans, le Parc OL ne sera pas plein et c'est bien dommage. L'affiche ne fait certes pas rêver, mais c'est avant tout la programmation un dimanche soir à 20h45 qui freine le remplissage de ce stade. Néanmoins, Décines s'attend à une ambiance de fête au moment du coup d'envoi donné par Romain Lissorgue. En espérant que la joie soit toujours au rendez-vous après 90 minutes.

Sur quelle chaîne suivre OL - Brest ?

Après beIN Sports pour le déplacement à Monaco en Ligue 1 puis celui à Lille en Coupe de France, les supporters lyonnais retrouveront les habitudes de Ligue 1+ ce dimanche soir. Smaïl Bouabdellah et Benoît Cheyrou assureront les commentaires tandis que Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront en bord de terrain.