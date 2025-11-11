Actualités
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d’un doublé lors d’Arsenal – OL (Photo by Ben STANSALL / AFP)

OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Pour cette 3e journée de Ligue des champions, Jonatan Giraldez a aligné sa grosse équipe. Jule Brand retrouve son ancienne équipe en qualité de titulaire à l’OL Lyonnes.

    Retour de la Ligue des champions ce mardi soir à Décines. Quelques semaines après la victoire contre St Pölten, l'OL Lyonnes se frotte à un tout autre morceau pour la 3e journée. Dans un classique européen, les Lyonnaises reçoivent Wolfsburg pour un choc du haut de tableau. Face à un adversaire que le club a souvent eu l'habitude de croiser en finale, l'OL Lyonnes veut continuer son sans-faute dans ce début de saison. Pour affronter les coéquipières d'Alexandra Popp, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner la meilleure équipe possible, avec une réelle envie offensive.

    Pour ses retrouvailles avec son ancien club, Jule Brand sera bien titulaire à gauche de l'attaque. L'Allemande fera équipe avec Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani. Mais c'est bien au milieu que la volonté du coach est la plus visible. Avec Melchie Dumornay, Lindsey Heaps et Korbin Shrader, les Fenottes ont des ambitions d'acculer Wolfsburg dans son camp.

    La compo de l’OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Dumornay, Heaps, Shrader - Diani, Hegerberg, Brand

    à lire également
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé
    11 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mar 11 Nov 25 à 20 h 01

      C'est à peu près ce que l'on attendait. J'espère qu'en face Tarciane il n'y aura pas une "flèche", sinon elle sera vite débordée et pourrait avoir tendance à commettre des fautes !

      Au fait, j'ai lu, sur mon mobile que le match serait en live sur l'équipe tv, qu'en est-il ?

      Signaler
      1. Avatar
        ciresglover - mar 11 Nov 25 à 20 h 11

        Disney+ la plate-forme qui diffuse la wldc. Ca fait trop d’abonnement la et j’en ferai quoi de cette chaîne le reste du temps

        Signaler
    2. Avatar
      brad - mar 11 Nov 25 à 20 h 02

      Une Horan en 6 , son 1er essai n'avait pas été bien concluant car trop portée à l'avant de par son expérience mais sa générosité de l'effort comble souvent ses petites erreurs........

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 20 h 03

      Tarciane ??? La grosse blague. Il regarde les matchs qu'elle fait Girardez ou quoi ??

      Dede j'ai regardé sur le programme TV il n'y a pas de match de prévu sur l'équipe TV ce soir

      Signaler
    4. Avatar
      brad - mar 11 Nov 25 à 20 h 13

      Le coup de coude de Tarciane, un Bastien il lui met un rouge direct et moi un deuxième !
      Après le Gigi voit des choses aux entrainements que l'on ne voit pas, puis le prix du transfert lui justifie qu'il la prenne en compte tout comme il le fait pour l'aura de Renard.....

      Signaler
    5. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 11 Nov 25 à 20 h 19

      Salut,
      Je vais donc essayer le lien fournit par janot 06 sur un autre fil, en espérant qu'il fonctionne ....
      Après voir un match sur tablette ! Grrrr....👎🤬
      Bon match !

      ALLEZ LES FENOTTES ! 💖&💙

      https://livetv869.me/frx/eventinfo/312354375__lyon_f__wolfsburg_f/

      Signaler
    6. janot06
      janot06 - mar 11 Nov 25 à 20 h 22

      Une compo séduisante, à suivre.
      Pour ceux qui veulent voir le match et qui, comme moi, n'ont pas Disney+, voici un autre lien en plus de celui rappelé par dedeP69 juste au-dessus :

      https://roman.d7exolooseeienbbite.shop/fr/football.html

      Si vous n'avez pas remplacé votre DNS d'origine par un DNS privé, genre Cloudflare ou Quad9, vous risquez d'être bloqué.
      Je vous conseille alors d'utiliser Opera comme navigateur car il possède un VPN incorporé

      Bon match à tous et à toutes !

      Signaler
    7. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 20 h 27

      Merci Janot pour les liens 👍

      Signaler
    8. dede74
      dede74 - mar 11 Nov 25 à 20 h 43

      Merci pour les liens, à savoir si je pourrais y accéder ! je verrai bien.
      Et sur la chaine qui passe sur YT et dont j'oublie toujours le nom ? je crois que c'est l'ami chignol qui nous donne ça. Il faudra que je le note 😊 la tête ne suit plus 😟

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 20 h 48

        Il y a aussi un doc inédit sur les attentats du 13 novembre sur TMC qui a l'air d'être très bien ce soir.
        Le titre : Generation 13 novembre de Martin Weill

        Signaler
    9. janot06
      janot06 - mar 11 Nov 25 à 20 h 51

      Un des liens trouvé sur Livetv que j'ai mentionné plus haut fonctionne déjà avec les compos d'équipe. Présentation en Anglais, malheureusement...
      Livetv fournit 6 liens... à essayer...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé 20:22
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader 19:52
    Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
    Avec le rouge de Tagliafico, l'OL fait le trois à la suite 17:30
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Himbert et Gomes Rodriguez verront les 16es 16:40
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les résultats du week-end 15:50
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : à quand un retour d’Orel Mangala ? 15:00
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL : le programme des internationaux lyonnais 14:10
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG, deuxième audience de la saison sur Ligue 1+ 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes - Wolfsburg : retrouvailles particulières pour Brand 12:30
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Mercato : le trading estival a fait du bien à l'OL 11:45
    Eleni Antoniou arbitrera Slavia Prague - OL
    Un arbitrage grec pour OL Lyonnes - Wolfsburg 11:00
    Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
    OL, Ligue 1, arbitres… la grande défiance 10:15
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un programme allégé à Décines pour la première semaine de trêve 09:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Mikautadze n’a rapporté "que" 22,5M€ à l’OL 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Encore énervé, Tolisso (OL) propose une rencontre aux arbitres 08:00
    OL - PSG (2-3) : la DTA donne raison à Bastien et la VAR 07:30
    Vignette TKYDG 10 11 2025
    OL - PSG (2-3) : "Arbitrage catastrophique", le ras-le-bol lyonnais ! 10/11/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Wolfsburg : Katoto de retour dans le groupe 10/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut