OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader

Pour cette 3e journée de Ligue des champions, Jonatan Giraldez a aligné sa grosse équipe. Jule Brand retrouve son ancienne équipe en qualité de titulaire à l’OL Lyonnes.
Retour de la Ligue des champions ce mardi soir à Décines. Quelques semaines après la victoire contre St Pölten, l'OL Lyonnes se frotte à un tout autre morceau pour la 3e journée. Dans un classique européen, les Lyonnaises reçoivent Wolfsburg pour un choc du haut de tableau. Face à un adversaire que le club a souvent eu l'habitude de croiser en finale, l'OL Lyonnes veut continuer son sans-faute dans ce début de saison. Pour affronter les coéquipières d'Alexandra Popp, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner la meilleure équipe possible, avec une réelle envie offensive.
Pour ses retrouvailles avec son ancien club, Jule Brand sera bien titulaire à gauche de l'attaque. L'Allemande fera équipe avec Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani. Mais c'est bien au milieu que la volonté du coach est la plus visible. Avec Melchie Dumornay, Lindsey Heaps et Korbin Shrader, les Fenottes ont des ambitions d'acculer Wolfsburg dans son camp.
La compo de l’OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Dumornay, Heaps, Shrader - Diani, Hegerberg, Brand
C'est à peu près ce que l'on attendait. J'espère qu'en face Tarciane il n'y aura pas une "flèche", sinon elle sera vite débordée et pourrait avoir tendance à commettre des fautes !
Au fait, j'ai lu, sur mon mobile que le match serait en live sur l'équipe tv, qu'en est-il ?
Disney+ la plate-forme qui diffuse la wldc. Ca fait trop d’abonnement la et j’en ferai quoi de cette chaîne le reste du temps
Une Horan en 6 , son 1er essai n'avait pas été bien concluant car trop portée à l'avant de par son expérience mais sa générosité de l'effort comble souvent ses petites erreurs........
Tarciane ??? La grosse blague. Il regarde les matchs qu'elle fait Girardez ou quoi ??
Dede j'ai regardé sur le programme TV il n'y a pas de match de prévu sur l'équipe TV ce soir
Le coup de coude de Tarciane, un Bastien il lui met un rouge direct et moi un deuxième !
Après le Gigi voit des choses aux entrainements que l'on ne voit pas, puis le prix du transfert lui justifie qu'il la prenne en compte tout comme il le fait pour l'aura de Renard.....
Salut,
Je vais donc essayer le lien fournit par janot 06 sur un autre fil, en espérant qu'il fonctionne ....
Après voir un match sur tablette ! Grrrr....👎🤬
Bon match !
ALLEZ LES FENOTTES ! 💖&💙
https://livetv869.me/frx/eventinfo/312354375__lyon_f__wolfsburg_f/
Une compo séduisante, à suivre.
Pour ceux qui veulent voir le match et qui, comme moi, n'ont pas Disney+, voici un autre lien en plus de celui rappelé par dedeP69 juste au-dessus :
https://roman.d7exolooseeienbbite.shop/fr/football.html
Si vous n'avez pas remplacé votre DNS d'origine par un DNS privé, genre Cloudflare ou Quad9, vous risquez d'être bloqué.
Je vous conseille alors d'utiliser Opera comme navigateur car il possède un VPN incorporé
Bon match à tous et à toutes !
Merci Janot pour les liens 👍
Merci pour les liens, à savoir si je pourrais y accéder ! je verrai bien.
Et sur la chaine qui passe sur YT et dont j'oublie toujours le nom ? je crois que c'est l'ami chignol qui nous donne ça. Il faudra que je le note 😊 la tête ne suit plus 😟
Il y a aussi un doc inédit sur les attentats du 13 novembre sur TMC qui a l'air d'être très bien ce soir.
Le titre : Generation 13 novembre de Martin Weill
Un des liens trouvé sur Livetv que j'ai mentionné plus haut fonctionne déjà avec les compos d'équipe. Présentation en Anglais, malheureusement...
Livetv fournit 6 liens... à essayer...