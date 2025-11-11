OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader

Pour cette 3e journée de Ligue des champions, Jonatan Giraldez a aligné sa grosse équipe. Jule Brand retrouve son ancienne équipe en qualité de titulaire à l’OL Lyonnes.

Retour de la Ligue des champions ce mardi soir à Décines. Quelques semaines après la victoire contre St Pölten, l'OL Lyonnes se frotte à un tout autre morceau pour la 3e journée. Dans un classique européen, les Lyonnaises reçoivent Wolfsburg pour un choc du haut de tableau. Face à un adversaire que le club a souvent eu l'habitude de croiser en finale, l'OL Lyonnes veut continuer son sans-faute dans ce début de saison. Pour affronter les coéquipières d'Alexandra Popp, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner la meilleure équipe possible, avec une réelle envie offensive.

Pour ses retrouvailles avec son ancien club, Jule Brand sera bien titulaire à gauche de l'attaque. L'Allemande fera équipe avec Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani. Mais c'est bien au milieu que la volonté du coach est la plus visible. Avec Melchie Dumornay, Lindsey Heaps et Korbin Shrader, les Fenottes ont des ambitions d'acculer Wolfsburg dans son camp.

La compo de l’OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Dumornay, Heaps, Shrader - Diani, Hegerberg, Brand