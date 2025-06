Courtisé par la Juve, Léo Bamballi officialise son départ de l'OL

Léo Bamballi, formé à l'Olympique lyonnais, va voler de ses propres ailes, vers un nouveau projet stimulant pour un jeune joueur.

Pur produit du centre de formation de l'OL, Léo Bamballi est un latéral droit, âgé de 17 ans seulement. Il a évolué tout la saison avec les U19 Nationaux du club rhodanien. 20 matchs au compteur pour le natif de Dijon. Mais, l'aventure à Lyon va prendre fin cet été. Arrivé au terme de son contrat aspirant, Léo Bamballi va voguer vers de nouveaux horizons, loin de la capitale des Gaules.

Le joueur de 17 ans a fait ses adieux au club rhodanien sur Instagram : "Après plusieurs années à l’Olympique lyonnais, il est temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre. Arrivé ici à mes 11 ans a été l’une des plus belles expériences de ma vie, aussi bien sur le plan humain que sportif. Je remercie tout d’abord le club, cette institution dans laquelle j’ai toujours rêvé de jouer, les dirigeants, les éducateurs et leurs staffs qui m’ont permis de m’améliorer sur et en dehors du terrain. Je tenais particulièrement à remercier aussi le personnel, ces personnes dont le travail est discret mais essentiel. Une très grande reconnaissance envers les supporters, mais surtout, merci à vous mes coéquipiers avec qui j’ai grandi et partagé des moments inoubliables. Lyonnais pour toujours", écrit-il.

Direction la Juve pour Léo Bamballi

Force est de constater que l'Olympique lyonnais a de plus en plus de mal à conserver ses jeunes joueurs prometteurs. En dépit des efforts de l'OL pour le conserver, Léo Bamballi devrait signer un contrat de trois ans avec la Juventus Turin, d'après les informations de L’Équipe. Il intégrera, dans un premier temps du moins, le groupe U23 de la Vieille Dame, qui évolue en Serie C (troisième division).