Gomis (ex-OL) : "Lacombe m’a tiré les oreilles quand il le fallait"

Rentré expressément des États-Unis dès l’annonce du décès de Bernard Lacombe, Bafé Gomis a perdu comme un père. La relation entre les deux anciens attaquants de l’OL dépassait le simple cadre du foot.

Comme bon nombre des joueurs qui ont pu côtoyer Bernard Lacombe en qualité de conseiller du président Aulas, Bafétimbi Gomis a vécu une relation qui a dépassé le simple cadre professionnel. Ensemble, ils ont arpenté plus d’une fois le parvis de Fourvière pour assister à une messe. Entre les deux s’est construite une relation "père - fils" dont ils ne se sont jamais cachés. Alors forcément, quand la nouvelle est tombée mardi dernier, le choc a été énorme. Du côté des États-Unis pour passer un diplôme de management, Gomis n’a "pas réfléchi une seconde. Je voulais être présent auprès de sa famille et de la famille du football français, notamment de l’OL."

"On pleure une idole"

Aux côtés de ses anciens coéquipiers comme Clément Grenier, Cris ou encore Maxime Gonalons, Bafé Gomis a rendu un dernier hommage à Bernard Lacombe mercredi après-midi à Fontaines-sur-Saône. Logiquement, l’émotion était forte au moment de parler de l’ancien attaquant avec qui il échangeait encore beaucoup.

"Notre relation allait au-delà du football. Je n'ai pas eu la chance de le voir jouer, mais j'ai eu la chance de voir jouer des personnes comme Florian Maurice et Grégory Coupet qu'il a eues sous son aile à l'époque à l'OL. Il était dans la transmission, il m'a transmis des valeurs, il m'a tiré les oreilles quand il le fallait, il m'a montré aussi la bonne voie, nous a-t-il avoué dans un léger sourire. Aujourd'hui, on pleure une idole. Je pense que c'est une idole, parce que Bernard, quand on le voit, ça représente l’OL, Lyon, ça représente la France. Et surtout, voilà, un grand joueur, mais aussi un grand homme."

Comme c’est le cas depuis une semaine, encore un hommage à la hauteur de la grandeur de Bernard Lacombe.