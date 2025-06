Mercato : libéré par l’OL, Mvouama va signer à Reims

Formé à l’OL Académie, Oliver Mvouama ne passera pas pros entre Rhône et Saône. Libéré par le club lyonnais à un an de la fin, le milieu va s’engager avec le Stade de Reims.

Entre l’OL et Reims, la passe d’armes ne date pas d’aujourd’hui. Il y a le fameux groupe WhatsApp durant la pandémie du Covid-19 et la volonté de stopper le championnat. Seulement, cette saison, les deux clubs ont souvent vu leur nom côte à côte en raison notamment du dossier Thiago Almada. Leader de la fronde contre l’Argentin et auteur du fameux "tuto" pour poser réserve contre le milieu lyonnais, Jean-Pierre Caillot avait continué à crier à l’injuste, une fois la relégation en Ligue 2 du club champenois actée après le barrage contre le FC Metz. Seulement, Reims est de nouveau lié à l’OL ces dernières heures depuis l’annonce de la décision de la DNCG de reléguer administrativement le club de John Textor en Ligue 2.

Peu de temps de jeu cette saison

Si la sanction se confirme en appel, cela ferait les affaires de Reims, qui remonterait dans l’élite. En attendant ce dénouement, le club rémois poursuit son recrutement. Il est venu faire ses affaires à Meyzieu si l’on en croit L’Equipe. Oliver Mvouama ne passera pas pros dans son club formateur. Le jeune milieu de 18 ans a peu joué cette saison (un match en réserve, quatre en U19). Il avait été mis au placard à cause de certains comportements. Libéré, il va tenter de se relancer à Reims.